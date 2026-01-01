Van'da mahalleye çığ düştü! Bir kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Yeni yılın ilk gününde on binler galata'da Filistin için buluşuyor
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
Yılın Son Anketinde AK Parti Yine Zirvede

Siyasetin 2025 aynası GENAR tarafından yayınlandı. Anket sonuçlarında AK Parti birinci sırada yer alırken, 12 aylık trendde en yüksek orana Nisan ayında ulaşıldığı ölçüldü.

  1. <p>Yılın son anket verileri açıklandı.</p> <p>GENAR Türkiye Raporu'nun 2025 yılı sonuçlarına göre&nbsp;AK Parti&nbsp;ile CHP arasındaki fark&nbsp;1,6&nbsp;puan.</p>

    Yılın son anket verileri açıklandı.

    GENAR Türkiye Raporu'nun 2025 yılı sonuçlarına göre AK Parti ile CHP arasındaki fark 1,6 puan.

  2. 2025 yılının son ayı itibarıyla&nbsp;AK Parti yüzde 33,7&nbsp;ile birinci sırada yer aldı. CHP'nin oy oranı&nbsp;yüzde 32,1&nbsp;olarak ölçüldü. Ankette DEM Parti yüzde 10'a yaklaşırken, MHP'nin oy oranının yüzde 7,8 seviyesinde olduğu bildirildi.

    2025 yılının son ayı itibarıyla AK Parti yüzde 33,7 ile birinci sırada yer aldı. CHP'nin oy oranı yüzde 32,1 olarak ölçüldü. Ankette DEM Parti yüzde 10'a yaklaşırken, MHP'nin oy oranının yüzde 7,8 seviyesinde olduğu bildirildi.

  3. GENAR Başkanı İhsan Aktaş tarafından paylaşılan Aralık 2025 verilerine göre partilerin oy oranları şu şekilde:

    GENAR Başkanı İhsan Aktaş tarafından paylaşılan Aralık 2025 verilerine göre partilerin oy oranları şu şekilde:

  4. <p>? AK Parti: %33,7</p> <p>? CHP: %32,1</p> <p>? DEM Parti: %9,6</p> <p>? MHP: %7,8</p> <p>? İYİ Parti: %5,0</p>

    ? AK Parti: %33,7

    ? CHP: %32,1

    ? DEM Parti: %9,6

    ? MHP: %7,8

    ? İYİ Parti: %5,0

  5. <p>? Anahtar Parti: %3,5</p> <p>? Zafer Partisi: %3,0</p> <p>? Yeniden Refah Partisi: %2,9</p> <p>? TİP: %1,7</p> <p>? Diğer: %0,7</p>

    ? Anahtar Parti: %3,5

    ? Zafer Partisi: %3,0

    ? Yeniden Refah Partisi: %2,9

    ? TİP: %1,7

    ? Diğer: %0,7

  6. <p><strong>AK PARTİ EN YÜKSEĞE NİSAN'DA ULAŞTI</strong><br>Anket verilerine göre AK Parti ve CHP en yüksek oy oranlarına&nbsp;Nisan&nbsp;ayında ulaştı. AK Parti&nbsp;yüzde 35,8&nbsp;ile yılın zirvesini gördü. CHP de aynı ay&nbsp;yüzde 35,6&nbsp;seviyesini gördü.</p> <p>GENAR anketinde 2025 yılı boyunca AK Parti'nin oy oranlarındaki değişim şöyle ölçüldü:</p>

    AK PARTİ EN YÜKSEĞE NİSAN'DA ULAŞTI
    Anket verilerine göre AK Parti ve CHP en yüksek oy oranlarına Nisan ayında ulaştı. AK Parti yüzde 35,8 ile yılın zirvesini gördü. CHP de aynı ay yüzde 35,6 seviyesini gördü.

    GENAR anketinde 2025 yılı boyunca AK Parti'nin oy oranlarındaki değişim şöyle ölçüldü:

  7. <p>? Ocak: %32,1</p> <p>? Şubat: %33,4</p> <p>? Mart: %32,7</p> <p>? Nisan: %35,8 (Yılın en yüksek seviyesi)</p> <p>? Mayıs: %33,2</p>

    ? Ocak: %32,1

    ? Şubat: %33,4

    ? Mart: %32,7

    ? Nisan: %35,8 (Yılın en yüksek seviyesi)

    ? Mayıs: %33,2

  8. <p>? Haziran: %34,3</p> <p>? Temmuz: %35,2</p> <p>? Ağustos: %33,6</p> <p>? Eylül: %33,9</p> <p>? Ekim: %33,7</p> <p>? Kasım: %34,0</p> <p>? Aralık: %33,7</p>

    ? Haziran: %34,3

    ? Temmuz: %35,2

    ? Ağustos: %33,6

    ? Eylül: %33,9

    ? Ekim: %33,7

    ? Kasım: %34,0

    ? Aralık: %33,7

1 Ocak 2026