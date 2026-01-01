Yılın Son Anketinde AK Parti Yine Zirvede

AK PARTİ EN YÜKSEĞE NİSAN'DA ULAŞTI

Anket verilerine göre AK Parti ve CHP en yüksek oy oranlarına Nisan ayında ulaştı. AK Parti yüzde 35,8 ile yılın zirvesini gördü. CHP de aynı ay yüzde 35,6 seviyesini gördü.

GENAR anketinde 2025 yılı boyunca AK Parti'nin oy oranlarındaki değişim şöyle ölçüldü: