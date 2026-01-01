Yurt dışı çıkış harcı ve IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?

ÖTV oranları yeniden belirlendi

Temmuz?aralık döneminde Yİ-ÜFE kaynaklı otomatik güncelleme uygulanmazken, bunun yerine belirli ürün gruplarında sınırlı oranlı artışa gidildi. Akaryakıt ürünlerinde maktu ÖTV yüzde 6,95 oranında yükseltildi. Bu düzenleme benzinin litresine 1,16 TL, motorinin litresine ise 1,08 TL ek yük getirdi. Sigara ve alkollü içkilerdeki artış oranı ise yüzde 7,95 olarak belirlendi.