Van'da mahalleye çığ düştü! Bir kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Yeni yılın ilk gününde on binler galata'da Filistin için buluşuyor
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
Yurt Dışı Çıkış Harcı Ve IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Oldu?

  Yeni yılla birlikte Türkiye'de birçok vergi ve harç kaleminde artış yürürlüğe girdi. ÖTV oranları akaryakıt, sigara ve alkollü içkilerde yeniden düzenlenirken, yurt dışı çıkış harcı ile özel iletişim vergisi de yükseltildi. Düzenleme kapsamında IMEI kayıt ücreti önemli ölçüde artırıldı ve zamlı tutarlar 1 Ocak itibarıyla uygulanmaya başlandı. İşte güncel rakamlar...

  Yeni yılın başlamasıyla birlikte Türkiye'de vergi artışları resmen devreye alındı. 1 Ocak tarihi itibarıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), özel iletişim vergisi ve yurt dışı çıkış harcı yeni tutarlarıyla uygulanmaya başladı. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  ÖTV oranları yeniden belirlendi

Temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE kaynaklı otomatik güncelleme uygulanmazken, bunun yerine belirli ürün gruplarında sınırlı oranlı artışa gidildi. Akaryakıt ürünlerinde maktu ÖTV yüzde 6,95 oranında yükseltildi. Bu düzenleme benzinin litresine 1,16 TL, motorinin litresine ise 1,08 TL ek yük getirdi. Sigara ve alkollü içkilerdeki artış oranı ise yüzde 7,95 olarak belirlendi.

    Temmuz?aralık döneminde Yİ-ÜFE kaynaklı otomatik güncelleme uygulanmazken, bunun yerine belirli ürün gruplarında sınırlı oranlı artışa gidildi. Akaryakıt ürünlerinde maktu ÖTV yüzde 6,95 oranında yükseltildi. Bu düzenleme benzinin litresine 1,16 TL, motorinin litresine ise 1,08 TL ek yük getirdi. Sigara ve alkollü içkilerdeki artış oranı ise yüzde 7,95 olarak belirlendi.

  Yurt dışı çıkış harcı ve iletişim vergisi

Yurt dışına çıkan vatandaşları ilgilendiren harç tutarı da yeni yılda artırıldı. Daha önce 710 TL olan yurt dışı çıkış harcı, yapılan değişiklikle 1.250 TL seviyesine yükseltildi. Aynı düzenleme kapsamında özel iletişim vergisi 700 TL olarak tespit edildi.

    Yurt dışına çıkan vatandaşları ilgilendiren harç tutarı da yeni yılda artırıldı. Daha önce 710 TL olan yurt dışı çıkış harcı, yapılan değişiklikle 1.250 TL seviyesine yükseltildi. Aynı düzenleme kapsamında özel iletişim vergisi 700 TL olarak tespit edildi.

  IMEI kayıt ücreti ve sigarada yeni tutar

Cep telefonu kullanımını doğrudan etkileyen IMEI kayıt ücreti de güncellendi. Yurt dışından getirilen telefonlar için ödenen kayıt bedeli 54 bin 258 TL'ye çıkarıldı.

Tütün ürünlerinde ise sigaraya uygulanan maktu ÖTV tutarı 16 TL'den 17,27 TL'ye yükseltilerek yeni yılda geçerli hale getirildi.

    Cep telefonu kullanımını doğrudan etkileyen IMEI kayıt ücreti de güncellendi. Yurt dışından getirilen telefonlar için ödenen kayıt bedeli 54 bin 258 TL?ye çıkarıldı.

    Tütün ürünlerinde ise sigaraya uygulanan maktu ÖTV tutarı 16 TL?den 17,27 TL?ye yükseltilerek yeni yılda geçerli hale getirildi.

1 Ocak 2026