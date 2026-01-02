2026'Nın Vergi Ve Harç Tutarları Belli Oldu

Yayımlanan tebliğle 2026 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi. Buna göre 2026'da uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 158 bin liradan 190 bin liraya, ikinci dilimi 330 bin liradan 400 bin liraya, üçüncü dilimi 800 bin liradan 1 milyon liraya, dördüncü dilim ise 4 milyon 300 bin liradan 5 milyon 300 bin liraya çıkarıldı. Ücret geliri elde edenlerde ise 1 milyon 200 bin lira olan üçüncü dilim 1 milyon 500 bin lira olarak uygulanacak. İlk gelir dilimi 190 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek.