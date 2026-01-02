ATM'lerde Yeni Dönem! Kartını Takan Bu Yazıyı Görecek

Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu

ATM'lerde Yeni Dönem! Kartını Takan Bu Yazıyı Görecek

Mobil uygulama, internet bankacılığı ya da ATM fark etmeksizin yapılacak transferlerde 200 bin TL sınırı aşıldığında kullanıcıyı bu kez onay ekranı değil, açıklama talebi karşılıyor.

  1. Bankacılık işlemlerinde bugünden itibaren para gönderirken sadece tutar değil, "neden gönderildiği" de önem kazanıyor. Mobil uygulama, internet bankacılığı ya da ATM fark etmeksizin yapılacak transferlerde 200 bin TL sınırı aşıldığında kullanıcıyı bu kez onay ekranı değil, açıklama talebi karşılıyor.

    Bankacılık işlemlerinde bugünden itibaren para gönderirken sadece tutar değil, "neden gönderildiği" de önem kazanıyor. Mobil uygulama, internet bankacılığı ya da ATM fark etmeksizin yapılacak transferlerde 200 bin TL sınırı aşıldığında kullanıcıyı bu kez onay ekranı değil, açıklama talebi karşılıyor.

  2. Finansal suçlarla mücadele kapsamında atılan bu adım, günlük bankaclık alışkanlıklarını da doğrudan etkileyecek. İşte para transferinde yeni dönemle ilgili tüm detaylar...

    Finansal suçlarla mücadele kapsamında atılan bu adım, günlük bankaclık alışkanlıklarını da doğrudan etkileyecek. İşte para transferinde yeni dönemle ilgili tüm detaylar...

  3. Geçtiğimiz aylarda yayımlanan ve para transferlerine ilişkin yeni kısıtlamalar getiren düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.&nbsp;Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara gönderilen yeni mevzuata göre, bir kişi tarafından gün içerisinde yapılacak para transfer işlemlerinin toplamının 200 bin TL'yi aşması durumunda kullanıcılar, yapacakları her yeni işlem için açıklama girmek zorunda bırakılacak.

    Geçtiğimiz aylarda yayımlanan ve para transferlerine ilişkin yeni kısıtlamalar getiren düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara gönderilen yeni mevzuata göre, bir kişi tarafından gün içerisinde yapılacak para transfer işlemlerinin toplamının 200 bin TL'yi aşması durumunda kullanıcılar, yapacakları her yeni işlem için açıklama girmek zorunda bırakılacak.

  4. Yeni düzenleme, mobil bankacılık ve internet bankacılığının yanı sıra ATM kanalı üzerinden yapılacak para transferlerini de kapsayacak.&nbsp;Kart girişi yaptıktan sonra ATM üzerinden para transferi gerçekleştirecek kullanıcılardan gönderilen paranın ne amaçla gönderildiğine yönelik detaylı açıklama yapmaları talep edilecek.

    Yeni düzenleme, mobil bankacılık ve internet bankacılığının yanı sıra ATM kanalı üzerinden yapılacak para transferlerini de kapsayacak. Kart girişi yaptıktan sonra ATM üzerinden para transferi gerçekleştirecek kullanıcılardan gönderilen paranın ne amaçla gönderildiğine yönelik detaylı açıklama yapmaları talep edilecek.

  5. 200 bin liranın üzerinde yapılacak işlemlerde uygulanacak açıklama zorunluluğu, 2 milyon TL'nin üzerindeki işlemlerde ise form doldurma zorunluluğuna dönüşecek. Aynı gün içerisinde yapılan para transferlerinin 2 milyon TL ila 20 milyon TL arasında kalması durumunda kullanıcılar, 'Nakit İşlem Beyan Formu' dolduracak.

    200 bin liranın üzerinde yapılacak işlemlerde uygulanacak açıklama zorunluluğu, 2 milyon TL'nin üzerindeki işlemlerde ise form doldurma zorunluluğuna dönüşecek. Aynı gün içerisinde yapılan para transferlerinin 2 milyon TL ila 20 milyon TL arasında kalması durumunda kullanıcılar, 'Nakit İşlem Beyan Formu' dolduracak.

  6. 20 milyon liranın üzerinde yapılacak transferlerde ise söz konusu paranın kaynağına dair ek bilgi ve belge temin edilmesi şartı aranacak.&nbsp;Müşterinin yaptığı açıklamanın onaylanmaması durumunda para transferine izin verilmeyecek.

    20 milyon liranın üzerinde yapılacak transferlerde ise söz konusu paranın kaynağına dair ek bilgi ve belge temin edilmesi şartı aranacak. Müşterinin yaptığı açıklamanın onaylanmaması durumunda para transferine izin verilmeyecek.

2 Ocak 2026