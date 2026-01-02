ATM'lerde Yeni Dönem! Kartını Takan Bu Yazıyı Görecek

Bankacılık işlemlerinde bugünden itibaren para gönderirken sadece tutar değil, "neden gönderildiği" de önem kazanıyor. Mobil uygulama, internet bankacılığı ya da ATM fark etmeksizin yapılacak transferlerde 200 bin TL sınırı aşıldığında kullanıcıyı bu kez onay ekranı değil, açıklama talebi karşılıyor.