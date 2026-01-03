Aracı Olanlar Dikkat!
Aracı olanlar dikkat! 2026 yılı MTV için ödeme dönemi başladı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bu yıla ait MTV'nin birinci taksit ödeme döneminin başladığını duyurdu.MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi
Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) yapılan açıklamaya göre, bu yıla ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi başladı.
Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek. Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla de yapılabilecek.
Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanı"na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.
*3001-3500 cm³ arası motor hacmine sahip araçlar için en düşük yıllık MTV 9.685 TL, en yüksek ise 106.641 TL'dir.
*3501-4000 cm³ arası motor hacmine sahip araçlar için en düşük yıllık MTV 13.886 TL, en yüksek ise 167.672 TL'dir.
*4001 cm³ ve üzeri motor hacmine sahip araçlar için en düşük yıllık MTV 19.472 TL, en yüksek ise 274.415 TL'dir.