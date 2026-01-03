Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Hafta sonu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Evlenmenin En Pahalı Olduğu Ülkeler!

Türkiye'de durum nasıl?

  1. Evlenme maliyetinin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı. Düğün masrafının araba fiyatlarıyla yarıştığı o ülkeler dikkat çekti. Peki Türkiye'de bir evliliğin maliyeti ne kadar?

  EVLENMENİN EN MALİYETLİ OLDUĞU YER AÇIKLANDI!

 Düğünler, hayatın en özel anlarından biri olarak görülse de, bu unutulmaz günün maliyeti her geçen yıl daha da artıyor. Gelinlikten davetiyeye, mekândan fotoğrafçılığa kadar her detay, çiftlerin bütçesini zorlayan unsurlar arasında yer alıyor.

     Düğünler, hayatın en özel anlarından biri olarak görülse de, bu unutulmaz günün maliyeti her geçen yıl daha da artıyor. Gelinlikten davetiyeye, mekândan fotoğrafçılığa kadar her detay, çiftlerin bütçesini zorlayan unsurlar arasında yer alıyor. 

  HARCAMALAR ASTRONOMİK RAKAMLARA ULAŞIYOR

 Son dönemde yapılan araştırmalar, evlilik törenlerinin bazı ülkelerde adeta bir lüks haline geldiğini ortaya koyuyor. Yüksek yaşam maliyetleri, düğün sektöründeki rekabet ve kültürel beklentiler, çiftleri daha fazla harcama yapmaya yönlendiriyor.​

     Son dönemde yapılan araştırmalar, evlilik törenlerinin bazı ülkelerde adeta bir lüks haline geldiğini ortaya koyuyor. Yüksek yaşam maliyetleri, düğün sektöründeki rekabet ve kültürel beklentiler, çiftleri daha fazla harcama yapmaya yönlendiriyor.​

  TÜRKİYE'DE EVLENMENİN MALİYETİ NE KADAR?

 Uzmanlar, düğün masraflarının artışında sosyal medyanın etkisine de dikkat çekiyor. Kusursuz bir gün yaratma isteği, çiftleri daha gösterişli organizasyonlara yönlendirirken, bu trend maliyetleri katlıyor

     Uzmanlar, düğün masraflarının artışında sosyal medyanın etkisine de dikkat çekiyor. Kusursuz bir gün yaratma isteği, çiftleri daha gösterişli organizasyonlara yönlendirirken, bu trend maliyetleri katlıyor

  5. National Statistics Agencies ve Statista'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'nin evlenme maliyetini de karşılaştırdık...

  6. <strong>İŞTE EVLENMENİN EN PAHALI OLDUĞU ÜLKELER!</strong>

  TÜRKİYE'DE İSE BU RAKAM 850 BİN TL'DEN BAŞLIYOR...

3 Ocak 2026