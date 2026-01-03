Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Elazığ'da korkutan deprem!
AA beklenti anketine göre memur zammı belli oldu
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Honda Efsane Modelin Türkiye Satışını Durdurdu!

  1. Honda, Türkiye pazarındaki stratejisini güncelleyerek en çok satan modeli Civic'in satışlarını durdurdu. Şirket, sedan talebindeki düşüş ve pazar koşullarını gerekçe göstererek modelin ürün gamından çıkarıldığını teyit etti.

  2. <p><strong>PAZARDA SEDAN DEVRİ KAPANIYOR MU?</strong></p> <p>Sektör kulislerini hareketlendiren bu karar, Honda Türkiye kaynakları tarafından da doğrulandı. Markanın en çok tercih edilen sedan modeli artık bayilerdeki yerini almayacak.</p>

  3. Türkiye otomotiv pazarında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Honda, uzun yıllardır en çok satan modeller arasında yer alan Civic'i Türkiye ürün gamından çıkarma kararı alırken, sektör kulislerinde bu adımın arkasında değişen tüketici tercihleri ve yüzde 25'lik ek gümrük vergisinin olduğu konuşuluyor.

  4. Honda kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Civic modeli artık Türkiye'de satılmayacak. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Honda yetkilileri, "Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

  5. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'ye göre ise Civic'in Türkiye'ye ithal edilmesi ve buna eklenen yüzde 25 ilave gümrük vergisi de bu kararın alınmasında etkili oldu. <br><p>Öte yandan Honda, yeni yılda modellerine zam yapma kararı aldı.</p> <p>İşte Honda'nın yeni yıl fiyat listesi:</p>

  6. <p><strong>Honda Jazz</strong></p> <p>Aralık 2025 başlangıç fiyatı: 1.730.000 TL<br>Ocak &#8203;2026 başlangıç fiyatı: 1.880.000 TL</p>

  7. <p><strong>Type-R</strong></p> <p>Aralık 202&#8203;5 başlangıç fiyatı: 5.490.000 TL</p> <p>Ocak 2026 başlangıç fiyatı: 5.500.000 TL</p>

  8. <p><strong>CR-V e:HEV</strong></p> <p>Aralık 2025 başlangıç fiyatı: 6.150.000 TL</p> <p>Ocak 2026 başlangıç fiyatı: 6.160.000 TL</p>

  9. <p><strong>HR-V e:HEV</strong></p> <p>Aralık 2025 başlangıç fiyatı: 2.330.000 TL</p> <p>Ocak 2026 başlangıç fiyatı: 2.389.000 TL</p>

3 Ocak 2026