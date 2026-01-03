Honda Efsane Modelin Türkiye Satışını Durdurdu!

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'ye göre ise Civic'in Türkiye'ye ithal edilmesi ve buna eklenen yüzde 25 ilave gümrük vergisi de bu kararın alınmasında etkili oldu.



Öte yandan Honda, yeni yılda modellerine zam yapma kararı aldı.

İşte Honda'nın yeni yıl fiyat listesi: