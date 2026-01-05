İşte Son Yapılan 'Cumhurbaşkanı Seçimi' Anket Sonucu!

Ada Araştırma'nın Aralık 2025'te gerçekleştirdiği ve 2 bin 500 kişinin katılım sağladığı cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 'Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunun yöneltildiği ankette bakın kim ne kadar oy alıyor?