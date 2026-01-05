İşte Son Yapılan 'Cumhurbaşkanı Seçimi' Anket Sonucu!
Ada Araştırma'nın Aralık 2025'te gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.
-
Ada Araştırma'nın Aralık 2025'te gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. Ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 44.9 oranla ilk sırada yer aldı. Zirvede yer alan Erdoğan'ı Özgür Özel ve Selahattin Demirtaş izledi. İşte dikkat çeken saha araştırmasının detayları...
-
Ada Araştırma'nın Aralık 2025'te gerçekleştirdiği ve 2 bin 500 kişinin katılım sağladığı cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 'Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunun yöneltildiği ankette bakın kim ne kadar oy alıyor?
-
Mahmut Arıkan: 0.9
-
Müsavat Dervişoğlu: 2.1
-
Fatih Erbakan 3.0
-
Ümit Özdağ: 5.5
-
Yavuz Ağıralioğlu : 7.0
-
Selahattin Demirtaş: 7.5
-
Özgür Özel: 29.0
-
Recep Tayyip Erdoğan: 44.9
5 Ocak 2026