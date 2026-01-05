Rapor açıklandı: Doğum oranlarının düşme nedeni 'dijital kumar'
Memur Ve Emekli Ocak 2026 Maaş Tablosu!

2026 yılının ilk 6 ayında memur ve memur emeklisinin alacağı zamlı maaşlar belli oldu.

  2026 yılının ilk 6 ayında memur ve memur emeklisinin alacağı zamlı maaşlar belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 12,19 zam gelirken memur ve memur emeklisinin zam oranı daha yüksek oldu. Memur ve memur emeklisi Ocak 2026 itibariyle yüzde 18.6 oranında zamlı maaş alacak. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liraya yükseldi. 2026 yılında polis, doktor, öğretmen maaşı ne kadar oldu?

    2026 yılının ilk 6 ayında memur ve memur emeklisinin alacağı zamlı maaşlar belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 12,19 zam gelirken memur ve memur emeklisinin zam oranı daha yüksek oldu. Memur ve memur emeklisi Ocak 2026 itibariyle yüzde 18.6 oranında zamlı maaş alacak. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liraya yükseldi. 2026 yılında polis, doktor, öğretmen maaşı ne kadar oldu?

  2026 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 11 ve 1000 lira seyyanen artış öngörülmüştü. 2025 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 12,19 oldu. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 7,6 artışla birlikte kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 18,6 ve 1000 lira seyyanen artış yapıldı.

     2026 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 11 ve 1000 lira seyyanen artış öngörülmüştü. 2025 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 12,19 oldu. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 7,6 artışla birlikte kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 18,6 ve 1000 lira seyyanen artış yapıldı. 

  EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
Memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 18,6 artış sağlandı ve 1000 lira seyyanen artıştan memur emeklileri hizmet süreleriyle orantılı olarak yararlandı. Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi. Bu artışlar neticesinde Ocak 2026 itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:

    EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
    Memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 18,6 artış sağlandı ve 1000 lira seyyanen artıştan memur emeklileri hizmet süreleriyle orantılı olarak yararlandı. Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi. Bu artışlar neticesinde Ocak 2026 itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:

  ZAMLI MAAŞ LİSTESİ
76.659 maaşı olan şube müdürün yeni maaşı 94.384 TL oldu. 
52.617 maaşı olan üniversite mezunun yeni maaşı 64.397  TLoldu.

    ZAMLI MAAŞ LİSTESİ
    76.659 maaşı olan şube müdürün yeni maaşı 94.384 TL oldu. 
    52.617 maaşı olan üniversite mezunun yeni maaşı 64.397  TLoldu. 

  ÖĞRETMEN ZAMLI MAAŞI
67.766 TL maaşı olan uzman öğretmenin maaşı 81.219 TL oldu
61.146 TL maaşı olan öğretmenin maaşı 73.368 TL oldu.

    ÖĞRETMEN ZAMLI MAAŞI
    67.766 TL maaşı olan uzman öğretmenin maaşı 81.219 TL oldu
    61.146 TL maaşı olan öğretmenin maaşı 73.368 TL oldu.

  BAŞKOMİSER VE POLİS ZAMLI MAAŞI 
74.490 TL maaşı olan başkomiserin yeni zamlı maaşı 89.214 TL oldu. 
68.084 TL maaşı olan polisin zamlı maaşı 81.617 TL oldu.

    BAŞKOMİSER VE POLİS ZAMLI MAAŞI 
    74.490 TL maaşı olan başkomiserin yeni zamlı maaşı 89.214 TL oldu. 
    68.084 TL maaşı olan polisin zamlı maaşı 81.617 TL oldu. 

  UZMAN DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞI 
126.119 TL maaşı olan doktorun zamlı yeni maaşı 150.426 TL oldu. 
61.759 TL alan üniversite mezunu hemşirenin yeni maaşı 74.770 TL oldu.

    UZMAN DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞI 
    126.119 TL maaşı olan doktorun zamlı yeni maaşı 150.426 TL oldu. 
    61.759 TL alan üniversite mezunu hemşirenin yeni maaşı 74.770 TL oldu. 

  VAİZ - MÜHENDİS VE AVUKAT ZAMLI MAAŞI
63.916 TL alan vaizin yeni zamlı maaşı 76.653 TL oldu. 
78.200 TL alan mühendisin zamlı maaşı 96.211 TL oldu.
73.515 TL alan avukatın zamlı maaşı 90.000 TL oldu.

    VAİZ - MÜHENDİS VE AVUKAT ZAMLI MAAŞI
    63.916 TL alan vaizin yeni zamlı maaşı 76.653 TL oldu. 
    78.200 TL alan mühendisin zamlı maaşı 96.211 TL oldu.
    73.515 TL alan avukatın zamlı maaşı 90.000 TL oldu. 

  PROFESÖR VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ZAMLI MAAŞI
111.348 TL maaş alan profesörün zamlı yeni maaşı 135.089 TL oldu.
73.792 TL maaş alan araştırma görevlisinin zamlı maaşı 90.568 TL oldu.

    PROFESÖR VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ZAMLI MAAŞI
    111.348 TL maaş alan profesörün zamlı yeni maaşı 135.089 TL oldu.
    73.792 TL maaş alan araştırma görevlisinin zamlı maaşı 90.568 TL oldu. 

  MEMUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞI 
*25000 TL emekli maaşı alanın Zam Tutarı: 4.650 TL, yeni zamlı emekli maaşı 29.650 TL oldu. 
*30.000 TL emekli maaşı alanın Zam Tutarı: 5.580 TL, zamlı maaşı 35.580 TL

    MEMUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞI 
    *25000 TL emekli maaşı alanın Zam Tutarı: 4.650 TL, yeni zamlı emekli maaşı 29.650 TL oldu. 
    *30.000 TL emekli maaşı alanın Zam Tutarı: 5.580 TL, zamlı maaşı 35.580 TL

  *35.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 6.510 TL
zamlı emekli maaşı 41.510 TL oldu. 
*40.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 7.440 TL, zamlı maaşı 47.440 TL oldu.

    *35.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 6.510 TL
    zamlı emekli maaşı 41.510 TL oldu. 
    *40.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 7.440 TL, zamlı maaşı 47.440 TL oldu.

  *45.000 TL maaşı olanın Zam Tutarı: 8.370 TL, zamlı yeni emekli maaşı 53.370 TL oldu. 
*50.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 9.300 TL, yeni maaşı 59.300 TL oldu

    *45.000 TL maaşı olanın Zam Tutarı: 8.370 TL, zamlı yeni emekli maaşı 53.370 TL oldu. 
    *50.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 9.300 TL, yeni maaşı 59.300 TL oldu

  *55.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 10.230 TL, yeni zamlı maaşı 65.230 TL oldu. 
*60.000 TL maaşı olanın Zam Tutarı: 11.160 TL, zamlı maaşı 71.160 TL oldu.

    *55.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 10.230 TL, yeni zamlı maaşı 65.230 TL oldu. 
    *60.000 TL maaşı olanın Zam Tutarı: 11.160 TL, zamlı maaşı 71.160 TL oldu. 

  *65.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 12.090 TL, zamlı maaşı 77.090 TL oldu. 
*70.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 13.020 TL, zamlı maaşı 83.020 TL oldu.

    *65.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 12.090 TL, zamlı maaşı 77.090 TL oldu. 
    *70.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 13.020 TL, zamlı maaşı 83.020 TL oldu. 

  *80.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 14.880 TL, yeni zamlı maaşı 94.880 TL oldu. 
*85.000 TL maaşı olanın Zam Tutarı: 15.810 TL, zamlı maaşı 100.810 TL oldu.

    *80.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 14.880 TL, yeni zamlı maaşı 94.880 TL oldu. 
    *85.000 TL maaşı olanın Zam Tutarı: 15.810 TL, zamlı maaşı 100.810 TL oldu. 

  *90.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 16.740 TL
yeni zamlı maaşı 106.740 TL oldu. 
*95.000 TL maaşı olanın Zam Tutarı: 17.670 TL, zamlı maaşı 112.670 TL oldu. 
*100.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 18.600 TL, zamlı maaşı 118.600 TL oldu.

    *90.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 16.740 TL
    yeni zamlı maaşı 106.740 TL oldu. 
    *95.000 TL maaşı olanın Zam Tutarı: 17.670 TL, zamlı maaşı 112.670 TL oldu. 
    *100.000 TL emekli maaşı olanın Zam Tutarı: 18.600 TL, zamlı maaşı 118.600 TL oldu. 

5 Ocak 2026