Türkiye'nin En Ucuz Ve En Pahalı Şehirleri!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
-
Peki, Türkiye'nin en pahalı ve en ucuz şehirleri hangisi?
-
6- ANKARA
Fiyat düzeyi endeksi: 104,4
-
5- ANTALYA- ISPARTA- BURDUR
Fiyat düzeyi endeksi: 104,4
-
4- DENİZLİ- MUĞLA- AYDIN
Fiyat düzeyi endeksi: 106,3
-
3- BALIKESİR- ÇANAKKALE
Fiyat düzeyi endeksi: 108
-
2- İZMİR
Fiyat düzeyi endeksi: 110,1
-
1-İSTANBUL
Fiyat düzeyi endeksi: 112,6
-
TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ŞEHİRLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE:
5- ŞANLIURFA- DİYARBAKIR
Fiyat düzeyi endeksi: 94,8
-
4- VAN, MUŞ,BİTLİS, HAKKARİ
Fiyat düzeyi endeksi: 94
-
3- KIRIKKALE- AKSARAY- NİĞDE- NEVŞEHİR- KIRŞEHİR
Fiyat düzeyi endeksi: 93,8
-
2- AĞRI, KARS, IĞDIR, ARDAHAN
Fiyat düzeyi endeksi: 92,8
-
1- MARDİN, BATMAN, ŞIRNAK, SİİRT
Fiyat düzeyi endeksi: 91,5
6 Ocak 2026