Torununa Milyon Dolarlık Hediye Şoke Etti
İlk kez babaanne olmanın mutluluğunu yaşayan Sibel Can, torunu için milyon dolarlık bir jest yaptı. Servet değerinde harcaman yapan Can, hediyesiyle şaşırttı.
Sanatçı Sibel Can geçtiğimiz aylarda ilk torununu kucağına aldı.
Hakan Ural'la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, baba olma sevincini yaşadı.
Babaanne Sibel Can, biricik torunu için kesenin ağzını açtı.
İddiaya göre; oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Ural'a, İstanbul'un Etiler semtinde bulunan bir rezidanstan, lüks daire satın alıp hediye etti. Rezidans dairenin fiyatı, dudak uçuklattı.
SİBEL CAN LÜKS REZİDANSA SERVET ÖDEDİ
Kesenin ağzını açan Sibel Can, torunu için aldığı bu eve tamı tamına 2 milyon dolar yani 86 milyon 75 bin lira ücret ödedi.
6 Ocak 2026