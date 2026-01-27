A.B.İ.'Den Son 7 Yılın En İyi Açılışı
Kenan İmirzalıoğlu'nun muhteşem dönüşü!
A.B.İ. ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,81 izlenme oranı ve %23,83 izlenme payı, AB'de %7,37 izlenme oranı ve %19,79 izlenme payı 20+ABC1'de %9,98 izlenme oranı ve %23,75 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı. Böylelikle A.B.İ. ilk bölümüyle son yılların en yüksek başlangıcını yapmış oldu. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı.
'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, "A.B.İ." ile çıtayı bir kez daha yükseltti. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu dizi, ilk bölümüyle büyük ses getirdi. A.B.İ. dizisi, son 7 yılın en iyi açılışını yaparak reyting listelerinin zirvesine yerleşti ve ekranlardaki uzun süreli sessizliğini rekorla bozdu.
İzleyici, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun performansını överken, dizinin ilk bölümü tam not aldı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun Muhteşem Dönüşü
Dizide 'Doğan' karakterine hayat veren Kenan İmirzalıoğlu, oyunculuk dersi verdiği performansıyla sosyal medyayı salladı. Hayranlarının uzun süredir beklediği bu geri dönüş, #AbiDizisi etiketiyle saatlerce X gündeminden düşmedi.
Sinem Kobal'dan Kutlama Gecikmedi!
Başarılı aktörün eşi Sinem Kobal da bu büyük gururu sosyal medya hesabından paylaşarak eşine destek verdi. Kobal, reytinglerdeki birinciliği takipçileriyle paylaşarak "A.B.İ." rüzgarına ortak oldu.
A.B.İ. Birinci Bölümde Neler Oldu?
Ailesinden uzakta İzmir'de kendine bir hayat kuran Doğan, kardeşinin düğünü İçin İstanbul'a gelmesiyle birlikte olayların tam ortasında kaldı. Tahir, Sinan'dan Behram'la olan ortaklığını bitirmesini ve ondan uzak durmasını istese de Sinan bu ortaklığı sonlandıramadı.
Sinan'ın Doğan'ı havaalanından almasıyla birlikte olaylar hız kazandı. Behram'ın adamlarının Sinan'ı tehdit etmesi üzerine Doğan, yaşananlara kayıtsız kalamayarak duruma müdahale etti ve adamları uzaklaştırdı.
Diğer yandan Behram, Hancıoğlu Şirketi'nde avukat olarak görev alması için Çağla'yı ikna etmek amacıyla Didem'le iş birliği yaptı. Bu iş birliği, Doğan ve Çağla'nın karşılaşmasına ve tanışmasına zemin hazırladı.
Melek, babasının kendisini okuldan alacağını Doğan'a söyleyerek ondan yardım istedi. Bu sırada Didem, Doğan'ın bulunduğu mekâna Çağla'yı götürerek karşılaşmalarını sağladı. Diğer yandan ablası için iş görüşmesine gitmeye karar veren Çağla, Hancıoğlu Şirketi'nin yolunu tuttu.
İş görüşmesi sırasında karşısında yeniden Doğan'ı gören Çağla, onu mülakatı yapacak olan Yılmaz sandı.
Kısa süre sonra Yılmaz'ın gelmesi ve Doğan'ın Çağla'yı onaylamasıyla birlikte Çağla şirkete kabul edildi.
Ardından Yılmaz, Çağla'yı ve ablasını düğüne davet etti. Düğün günü Doğan, Melek'in İzmir'de kendisiyle birlikte eğitimine devam edeceğini söyleyerek babasına rest çekti. Bu sırada Behram'ın hediyelerle düğüne gelmesi tansiyonu artırdı.
Sinan ile Behram arasındaki tartışma giderek alevlenirken, Doğan duruma müdahale etti ve Behram'ı ortamdan uzaklaştırdı. Düğünde havaya ateş açılması ise Doğan'ın sert tepkisine neden olurken, sahne düğünlerde silahla kutlama yapılmasının yanlışlığına dikkat çeken güçlü bir mesaj verdi.
Bölümün sonunda Çağla'nın çığlıklarını duyan Doğan, babası Tahir'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Hiç vakit kaybetmeden müdahale eden Doğan, Tahir'i hastaneye yetiştirdi.
"Ben onun oğluyum ama o benim babam değil" diyerek ameliyata giren Doğan, tüm çabasını ortaya koyarak Tahir'in hayata tutunmasını sağladı. Ancak hastaneye gelen polisin, cinayet silahının Melek Hancıoğlu'na ait olduğunu ve Melek'in Tahir Hancıoğlu'na yönelik cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığını söylemesi, herkesi derin bir şoka sürükledi.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı A.B.İ. salı akşamları atv'de?