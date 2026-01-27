A.B.İ.'den Son 7 Yılın En İyi Açılışı

"Ben onun oğluyum ama o benim babam değil" diyerek ameliyata giren Doğan, tüm çabasını ortaya koyarak Tahir'in hayata tutunmasını sağladı. Ancak hastaneye gelen polisin, cinayet silahının Melek Hancıoğlu'na ait olduğunu ve Melek'in Tahir Hancıoğlu'na yönelik cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığını söylemesi, herkesi derin bir şoka sürükledi.