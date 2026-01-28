Her Gün Yiyoruz Bağırsakları Sessizce Çökertiyor
Uzmanlardan 4 kritik uyarı
Son yıllarda "ikinci beyin" olarak anılan bağırsakların genel sağlık üzerindeki önemi daha net anlaşılırken, uzmanlar beslenmenin mikrobiyom dengesinde belirleyici rol oynadığını vurguluyor. Peki bağırsak düzenini etkileyen besinler neler? İşte o 4 yiyecek!
EKMEK
Market raflarında sıkça yer alan paketlenmiş ekmekler, düşünüldüğünden daha fazla bağırsak sağlığını tehdit edebiliyor. Beslenme uzmanı Robin DeCicco, bu tür ekmeklerin çoğunun yoğun işlemden geçtiğine dikkat çekiyor.
Raf ömrünü uzatmak amacıyla rafine unlar ve çeşitli katkı maddeleriyle üretilen ticari ekmeklerin, lif oranının düşük olduğunu belirten DeCicco, bu durumun bağırsaklardaki yararlı bakteri dengesini olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.
KIZARMIŞ YİYECEKLER
Kızartılarak ya da bol yağda pişirilen yiyecekler, sindirim sistemi için ciddi bir yük oluşturabiliyor.
DeCicco'ya göre, yüksek yağ içeriğine sahip bu tür gıdalar vücut tarafından daha zor sindiriliyor. Ayrıca çoğu kızarmış yiyeceğin rafine bitkisel yağlarla hazırlanması, düzenli tüketimde bağırsak mikrobiyomunda dengesizliğe yol açabiliyor.
İLAVE ŞEKER
Şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler, bağırsak sağlığını bozan başlıca etkenler arasında yer alıyor. İşlenmiş ürünlerde bulunan ilave şekerler ve rafine unlar, bağırsak dengesini bozarak iltihaplanmayı tetikleyebiliyor.
Özellikle dondurma gibi ürünlerin, yüksek şeker içeriğini sindirimi zor bileşenlerle birleştirdiğini ifade eden DeCicco, sık yaşanan kan şekeri dalgalanmalarının zararlı bakterilerin çoğalmasını desteklediğini belirtiyor. Uzman, aşırı şeker tüketiminin obezite, diyabet ve kalp hastalıklarıyla da ilişkilendirildiğine dikkat çekiyor.
VEGAN PEYNİR
Bitkisel bazlı beslenme yaygınlaşsa da, bazı vegan peynir alternatifleri yüksek oranda işlenmiş yapıları nedeniyle bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.
DeCicco, bu ürünlerde sıkça kullanılan katkı ve dolgu maddelerinin bağırsaklarda iltihaplanmaya yol açabileceğini söylüyor. Uzman, vegan ya da alternatif ürünler tercih edilirken içerik listesinin dikkatle incelenmesi ve mümkün olduğunca doğal bileşenlerden üretilmiş gıdaların seçilmesi gerektiğini vurguluyor.
Robin DeCicco, bağırsak sağlığını korumanın temel yolunun gerçek ve doğal gıdalara yönelmek olduğunu belirterek, "Bir ürünün alternatifini seçerken, gerçekten doğal içeriklerden yapıldığından emin olun" uyarısında bulunuyor.