Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Zehir tacirlerine 'Narkokapan' darbesi: 445 gözaltı
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Suriye ve Gazze var
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Gizli fotoğraf skandalı: İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
Erdoğan: 2025'te ekonomi hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
Her Gün Yiyoruz Bağırsakları Sessizce Çökertiyor

Uzmanlardan 4 kritik uyarı

  1. Son yıllarda <strong>"ikinci beyin"</strong> olarak anılan bağırsakların genel sağlık üzerindeki önemi daha net anlaşılırken, uzmanlar beslenmenin mikrobiyom dengesinde belirleyici rol oynadığını vurguluyor. Peki bağırsak düzenini etkileyen besinler neler? İşte o 4 yiyecek!

  2. <p><strong>EKMEK</strong></p><p>Market raflarında sıkça yer alan paketlenmiş ekmekler, düşünüldüğünden daha fazla bağırsak sağlığını tehdit edebiliyor. Beslenme uzmanı Robin DeCicco, bu tür ekmeklerin çoğunun yoğun işlemden geçtiğine dikkat çekiyor.</p>

    Market raflarında sıkça yer alan paketlenmiş ekmekler, düşünüldüğünden daha fazla bağırsak sağlığını tehdit edebiliyor. Beslenme uzmanı Robin DeCicco, bu tür ekmeklerin çoğunun yoğun işlemden geçtiğine dikkat çekiyor.

  3. Raf ömrünü uzatmak amacıyla rafine unlar ve çeşitli katkı maddeleriyle üretilen ticari ekmeklerin, lif oranının düşük olduğunu belirten DeCicco, bu durumun bağırsaklardaki yararlı bakteri dengesini olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.

  4. <p><strong>KIZARMIŞ YİYECEKLER</strong></p><p>Kızartılarak ya da bol yağda pişirilen yiyecekler, <a href="/haberleri/sindirim-sistemi" class="tkktLnk" data-processed="true">sindirim sistemi</a> için ciddi bir yük oluşturabiliyor.</p>

    Kızartılarak ya da bol yağda pişirilen yiyecekler, sindirim sistemi için ciddi bir yük oluşturabiliyor.

  5. DeCicco'ya göre, yüksek yağ içeriğine sahip bu tür gıdalar vücut tarafından daha zor sindiriliyor. Ayrıca çoğu kızarmış yiyeceğin rafine bitkisel yağlarla hazırlanması, düzenli tüketimde bağırsak mikrobiyomunda dengesizliğe yol açabiliyor.

  6. <p><strong>İLAVE ŞEKER</strong></p><p>Şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler, bağırsak sağlığını bozan başlıca etkenler arasında yer alıyor. İşlenmiş ürünlerde bulunan ilave şekerler ve rafine unlar, bağırsak dengesini bozarak iltihaplanmayı tetikleyebiliyor.</p>

    Şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler, bağırsak sağlığını bozan başlıca etkenler arasında yer alıyor. İşlenmiş ürünlerde bulunan ilave şekerler ve rafine unlar, bağırsak dengesini bozarak iltihaplanmayı tetikleyebiliyor.

  7. Özellikle dondurma gibi ürünlerin, yüksek şeker içeriğini sindirimi zor bileşenlerle birleştirdiğini ifade eden DeCicco, sık yaşanan kan şekeri dalgalanmalarının zararlı bakterilerin çoğalmasını desteklediğini belirtiyor. Uzman, aşırı şeker tüketiminin obezite, diyabet ve kalp hastalıklarıyla da ilişkilendirildiğine dikkat çekiyor.

  8. <p><strong>VEGAN PEYNİR</strong></p><p>Bitkisel bazlı beslenme yaygınlaşsa da, bazı vegan peynir alternatifleri yüksek oranda işlenmiş yapıları nedeniyle bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.</p><p>DeCicco, bu ürünlerde sıkça kullanılan katkı ve dolgu maddelerinin bağırsaklarda iltihaplanmaya yol açabileceğini söylüyor. Uzman, vegan ya da alternatif ürünler tercih edilirken içerik listesinin dikkatle incelenmesi ve mümkün olduğunca doğal bileşenlerden üretilmiş gıdaların seçilmesi gerektiğini vurguluyor.</p>

    Bitkisel bazlı beslenme yaygınlaşsa da, bazı vegan peynir alternatifleri yüksek oranda işlenmiş yapıları nedeniyle bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

    DeCicco, bu ürünlerde sıkça kullanılan katkı ve dolgu maddelerinin bağırsaklarda iltihaplanmaya yol açabileceğini söylüyor. Uzman, vegan ya da alternatif ürünler tercih edilirken içerik listesinin dikkatle incelenmesi ve mümkün olduğunca doğal bileşenlerden üretilmiş gıdaların seçilmesi gerektiğini vurguluyor.

  9. Robin DeCicco, bağırsak sağlığını korumanın temel yolunun gerçek ve doğal gıdalara yönelmek olduğunu belirterek, <em><strong>"Bir ürünün alternatifini seçerken, gerçekten doğal içeriklerden yapıldığından emin olun"</strong></em> uyarısında bulunuyor.

28 Ocak 2026