Kira Sözleşmesi Yenileyecekler Dikkat!

GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

Bir önceki ay olan ocak döneminde kira artış oranı yüzde 34,88 olarak uygulanmıştı. Bu oran, kira sözleşmesini ocak ayında yenileyen kiracılar için üst sınır olarak dikkate alındı.