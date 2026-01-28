Kira Sözleşmesi Yenileyecekler Dikkat!
Şubat 2026 kira artış oranı 3 Şubat'ta açıklanacak
-
Şubat ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, gözünü kira artış oranına çevirmiş durumda. Artış oranı, her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda netlik kazanacak.
-
ŞUBAT 2026 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?
Şubat 2026 kira artış oranı henüz belli olmadı. TÜİK, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak verilerin ardından, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı netleşecek. Oran belli olur olmaz, güncel kira artış oranı haberimizde yer alacak.
-
GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞI NE KADARDI?
Bir önceki ay olan ocak döneminde kira artış oranı yüzde 34,88 olarak uygulanmıştı. Bu oran, kira sözleşmesini ocak ayında yenileyen kiracılar için üst sınır olarak dikkate alındı.
-
KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?
Kira artış oranı, mevcut kira bedeline uygulanarak yeni kira tutarı belirleniyor. Örnek bir hesaplama şu şekilde:
Mevcut kira bedeli: 15.000 TL
Kira artış oranı: %34,88
Artış tutarı: 5.232 TL
Zamlı kira bedeli: 20.232 TL
-
Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kira sözleşmesini bu dönemde yenileyecek olanlar için geçerli olacak yeni oran da kesinleşmiş olacak. Kiracı ve ev sahiplerinin, yasal sınırlar çerçevesinde açıklanacak oranı dikkate alarak işlem yapmaları gerekiyor.