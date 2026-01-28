Kira Sözleşmesi Yenileyecekler Dikkat!

Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Zehir tacirlerine 'Narkokapan' darbesi: 445 gözaltı
Zehir tacirlerine 'Narkokapan' darbesi: 445 gözaltı
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Suriye ve Gazze var
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Suriye ve Gazze var
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Gizli fotoğraf skandalı: İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
Gizli fotoğraf skandalı: İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
Erdoğan: 2025'te ekonomi hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı
Erdoğan: 2025'te ekonomi hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama

Kira Sözleşmesi Yenileyecekler Dikkat!

Şubat 2026 kira artış oranı 3 Şubat'ta açıklanacak

  1. Şubat ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, gözünü kira artış oranına çevirmiş durumda. Artış oranı, her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda netlik kazanacak.

    Şubat ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, gözünü kira artış oranına çevirmiş durumda. Artış oranı, her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda netlik kazanacak.

  2. <p><strong>ŞUBAT 2026 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?</strong></p><p>Şubat 2026 kira artış oranı henüz belli olmadı. TÜİK, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak verilerin ardından, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı netleşecek. Oran belli olur olmaz, güncel kira artış oranı haberimizde yer alacak.</p>

    ŞUBAT 2026 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

    Şubat 2026 kira artış oranı henüz belli olmadı. TÜİK, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak verilerin ardından, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı netleşecek. Oran belli olur olmaz, güncel kira artış oranı haberimizde yer alacak.

  3. <p><strong>GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞI NE KADARDI?</strong></p><p>Bir önceki ay olan ocak döneminde kira artış oranı yüzde 34,88 olarak uygulanmıştı. Bu oran, kira sözleşmesini ocak ayında yenileyen kiracılar için üst sınır olarak dikkate alındı.</p>

    GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

    Bir önceki ay olan ocak döneminde kira artış oranı yüzde 34,88 olarak uygulanmıştı. Bu oran, kira sözleşmesini ocak ayında yenileyen kiracılar için üst sınır olarak dikkate alındı.

  4. <p><strong>KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?</strong></p><p>Kira artış oranı, mevcut kira bedeline uygulanarak yeni kira tutarı belirleniyor. Örnek bir hesaplama şu şekilde:</p><p><strong>Mevcut kira bedeli: 15.000 TL<br> Kira artış oranı: %34,88</strong></p><p><strong>Artış tutarı: 5.232 TL<br> Zamlı kira bedeli: 20.232 TL</strong></p>

    KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

    Kira artış oranı, mevcut kira bedeline uygulanarak yeni kira tutarı belirleniyor. Örnek bir hesaplama şu şekilde:

    Mevcut kira bedeli: 15.000 TL
    Kira artış oranı: %34,88

    Artış tutarı: 5.232 TL
    Zamlı kira bedeli: 20.232 TL

  5. Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kira sözleşmesini bu dönemde yenileyecek olanlar için geçerli olacak yeni oran da kesinleşmiş olacak. Kiracı ve ev sahiplerinin, yasal sınırlar çerçevesinde açıklanacak oranı dikkate alarak işlem yapmaları gerekiyor.

    Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kira sözleşmesini bu dönemde yenileyecek olanlar için geçerli olacak yeni oran da kesinleşmiş olacak. Kiracı ve ev sahiplerinin, yasal sınırlar çerçevesinde açıklanacak oranı dikkate alarak işlem yapmaları gerekiyor.

28 Ocak 2026