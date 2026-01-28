Bayhan'ın Aşk İtirafı

Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Zehir tacirlerine 'Narkokapan' darbesi: 445 gözaltı
Zehir tacirlerine 'Narkokapan' darbesi: 445 gözaltı
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Boşanmada süresiz nafaka tartışması
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Kreşte taciz ve şiddet skandalı: 'Benzer vakalar olduğu bilinmekte'
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Suriye ve Gazze var
Yılın ilk MGK'sı toplanıyor: Gündemde Suriye ve Gazze var
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
Türk savunmasında tarihi test: Sürü İHA'lar canlı mühimmatla hedefleri nokta atışı vurdu
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
DMM'den Türk Telekom iddialarına yalanlama: Devir yok!
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Karahan'dan enflasyon açıklaması: 63 ay sonra iki ay üst üste yüzde 1'in altında
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere düştü!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
Yargıtay: Psikolojik tedaviyi eşinden gizleyen kadın tam kusurlu!
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
KDK devreye girdi, görme yetersizliği olan öğrencinin kitapçık talebi karşılandı
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Gıda denetimlerinde kamera dönemi: Tüm kontroller kayıt altına alınacak
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji uyardı: Yağış tüm yurda yayılıyor, sıcaklıklar düşecek
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Dev tekstil şirketi Boyteks satışta: TMSF ihale şartlarını açıkladı
Gizli fotoğraf skandalı: İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
Gizli fotoğraf skandalı: İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
Erdoğan: 2025'te ekonomi hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı
Erdoğan: 2025'te ekonomi hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
Bakan Yumaklı: Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada
İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama
İBB'den kreşte şiddet iddialarına açıklama

Bayhan'ın Aşk İtirafı

Sessizliğini bozdu gündeme bomba gibi düştü

  1. Ekranların sevilen yarışması Survivor 2026'nın öne çıkan isimlerinden Bayhan, özel hayatına dair yaptığı samimi ve çarpıcı açıklamayla gündeme oturdu. Aşk hayatına ilişkin sözleri kısa sürede sosyal medada yankı uyandırırken, hayranlarını da duygulandırdı. Bakın Bayhan neler söyledi...

    Ekranların sevilen yarışması Survivor 2026'nın öne çıkan isimlerinden Bayhan, özel hayatına dair yaptığı samimi ve çarpıcı açıklamayla gündeme oturdu. Aşk hayatına ilişkin sözleri kısa sürede sosyal medada yankı uyandırırken, hayranlarını da duygulandırdı. Bakın Bayhan neler söyledi...

  2. Survivor 2026nın dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Bayhan, aşk itirafında bulundu. Özel hayatına ilişkin yaptığı duygusal açıklamalar, hayranları arasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bakın Bayhan, hangi sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü...

    Survivor 2026nın dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Bayhan, aşk itirafında bulundu. Özel hayatına ilişkin yaptığı duygusal açıklamalar, hayranları arasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bakın Bayhan, hangi sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü...

  3. Bir dönemin en çok izlenilen projelerinden&nbsp;Popstar Türkiye yarışmasındaki sıra dışı yorumu ve kendine has müzik tarzı ile geniş bir hayran kitlesi edinen şarkıcı Bayhan, Survivor'da sergilediği performans ve kişiliğiyle popülerliği katlandı.

    Bir dönemin en çok izlenilen projelerinden Popstar Türkiye yarışmasındaki sıra dışı yorumu ve kendine has müzik tarzı ile geniş bir hayran kitlesi edinen şarkıcı Bayhan, Survivor'da sergilediği performans ve kişiliğiyle popülerliği katlandı.

  4. Bir dönemin en çok izlenilen projelerinden&nbsp;Popstar Türkiye yarışmasındaki sıra dışı yorumu ve kendine has müzik tarzı ile geniş bir hayran kitlesi edinen şarkıcı Bayhan, Survivor'da sergilediği performans ve kişiliğiyle popülerliği katlandı.

    Bir dönemin en çok izlenilen projelerinden Popstar Türkiye yarışmasındaki sıra dışı yorumu ve kendine has müzik tarzı ile geniş bir hayran kitlesi edinen şarkıcı Bayhan, Survivor'da sergilediği performans ve kişiliğiyle popülerliği katlandı.

  5. Her yaptığıyla sürekli gündemde kalmayı başaran&nbsp;Bayhan, bu defa aşk hayatına dair samimi bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcının "platonik aşk" itirafı, sevenlerini üzdü.

    Her yaptığıyla sürekli gündemde kalmayı başaran Bayhan, bu defa aşk hayatına dair samimi bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcının "platonik aşk" itirafı, sevenlerini üzdü.

  6. Özel hayatına dair ilk kez itirafta bulunan şarkıcı Bayhan,&nbsp;"Hayatımda üç kez aşık oldum. Üçü de platonikti. Üçünde de 'seni seviyorum' bile diyemedim."&nbsp;dedi.

    Özel hayatına dair ilk kez itirafta bulunan şarkıcı Bayhan, "Hayatımda üç kez aşık oldum. Üçü de platonikti. Üçünde de 'seni seviyorum' bile diyemedim." dedi.

28 Ocak 2026