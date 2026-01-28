Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Yapay Zekanın, Lig Şampiyonu Ve Küme Düşecek Takım Tahmini

Yapay zeka, Süper Lig için şampiyonluk tahminini güncelledi. Yapılan tahminde küme düşecek takımlar da belirtildi.

    Yapay zeka destekli istatistik ve analiz platformu Euro Club Index'in yaptığı çalışmada Galatasaray'ın ligi şampiyon tamamlayacağı aktarıldı.

    Diğer yandan yapay zeka, bu çalışma ile Süper Lig'de küme düşecek takımları da düşme ihtimalleri ile ortaya koydu.

    Yapay zekanın Süper Lig için yaptığı yeni güncellemede puan durumu şöyle oluştu:

    18- Fatih Karagümrük | %74.9 (Ligi 18. sırada bitirme ihtimali)

    *** Bu sonuçla Karagümrük küme düşüyor.

    17- Eyüpspor | % 33

    *** Bu sonuçla Eyüpspor küme düşüyor.

    16- Kayserispor | % 18.9

    *** Bu sonuçla Kayserispor küme düşüyor.

  6- Başakşehir | % 34.8
5- Beşiktaş | % 35.5
4- Göztepe | % 40.5
3- Trabzonspor | % 69.8

    6- Başakşehir | % 34.8

    5- Beşiktaş | % 35.5

    4- Göztepe | % 40.5

    3- Trabzonspor | % 69.8

  2- Fenerbahçe | % 64
1- Galatasaray | % 67.6
*** Yapay zekaya göre Galatasaray, Süper Lig'i % 67'lik ihtimalle şampiyon tamamlayacak.

    2- Fenerbahçe | % 64

    1- Galatasaray | % 67.6

    *** Yapay zekaya göre Galatasaray, Süper Lig'i % 67'lik ihtimalle şampiyon tamamlayacak.

28 Ocak 2026