Bu Tohum Beyindeki Açlık Hissini Durduruyor

Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4'üncüsü
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte satış fiyatları

Bu Tohum Beyindeki Açlık Hissini Durduruyor

28 Ocak 2026'da Nutrition dergisinde yayımlanan Victoria Federal Üniversitesi araştırması, chia tohumunun içerdiği ALA yağ asitlerinin beyindeki POMC ve CART tokluk genlerini doğrudan aktive ettiğini kanıtladı.

  1. Brezilya'daki Victoria Federal Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve sonuçları 28 Ocak 2026 tarihinde Nutrition dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma; chia tohumu tüketiminin, ultra işlenmiş gıdaların (UPF) beyinde yarattığı tahribatı önleyebileceğini ortaya koydu.

    Brezilya'daki Victoria Federal Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve sonuçları 28 Ocak 2026 tarihinde Nutrition dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma; chia tohumu tüketiminin, ultra işlenmiş gıdaların (UPF) beyinde yarattığı tahribatı önleyebileceğini ortaya koydu.

  2. <p><strong>CHIA TOHUMU TOKLUK HİSSİ VERİYOR</strong></p><p>Bilim insanları, chia tohumunun vücut ve zihin üzerindeki etkilerini anlamak için kapsamlı bir deney protokolü uyguladı. İşte araştırmadan elde edilen kritik veriler:</p><ul><li><p><strong>&#129516; Genetik Aktivasyon:</strong> Chia yağı tüketen deneklerde, vücuda "enerji alımı yeterli" mesajı gönderen <strong>POMC</strong> ve <strong>CART</strong> proteinlerini üreten genlerde belirgin bir artış saptandı.</p></li></ul>

    CHIA TOHUMU TOKLUK HİSSİ VERİYOR

    Bilim insanları, chia tohumunun vücut ve zihin üzerindeki etkilerini anlamak için kapsamlı bir deney protokolü uyguladı. İşte araştırmadan elde edilen kritik veriler:

    • 🧬 Genetik Aktivasyon: Chia yağı tüketen deneklerde, vücuda "enerji alımı yeterli" mesajı gönderen POMC ve CART proteinlerini üreten genlerde belirgin bir artış saptandı.

  3. <li><p><strong>&#129504; Leptin Direnciyle Mücadele:</strong> Yüksek yağlı diyetler normalde beynin doyma sinyali olan leptine karşı körleşmesine neden olurken, chia takviyesi bu reseptörlerin yeniden çalışmasını sağladı.</p></li><li><p><strong>&#128737;&#65039; Anti-İnflamatuar Etki:</strong> Özellikle <strong>chia unu</strong>, beyindeki iştah reseptörlerine doğrudan bağlanarak, sağlıksız beslenmenin tetiklediği hücresel iltihaplanmaya karşı bir kalkan oluşturdu.</p></li><li><p><strong>&#9878;&#65039; Kilo Kaybı Notu:</strong> Araştırmada iştahın azaldığı ve beyin sağlığının düzeldiği görülse de, deneklerin kilo vermediği kaydedildi. Uzmanlar bunu, deneyde kullanılan temel diyetin aşırı yüksek kalorili olmasına bağladı.</p></li>

  4. 🧠 Leptin Direnciyle Mücadele: Yüksek yağlı diyetler normalde beynin doyma sinyali olan leptine karşı körleşmesine neden olurken, chia takviyesi bu reseptörlerin yeniden çalışmasını sağladı.

  5. 🛡️ Anti-İnflamatuar Etki: Özellikle chia unu, beyindeki iştah reseptörlerine doğrudan bağlanarak, sağlıksız beslenmenin tetiklediği hücresel iltihaplanmaya karşı bir kalkan oluşturdu.

  6. ⚖️ Kilo Kaybı Notu: Araştırmada iştahın azaldığı ve beyin sağlığının düzeldiği görülse de, deneklerin kilo vermediği kaydedildi. Uzmanlar bunu, deneyde kullanılan temel diyetin aşırı yüksek kalorili olmasına bağladı.

  • <p><strong>CHİA TOHUMUNUN BESİN PROFİLİ</strong></p><p>Chia tohumları, modern diyetlerin eksik kaldığı birçok noktayı tek başına tamamlayabilen bir süper besin olarak tanımlanıyor:</p><p><strong>Omega-3 (ALA) Kaynağı:</strong> Kalp hastalıkları ve metabolik sendrom riskini azaltan yüksek miktarda alfa-linolenik asit içerir.</p><p><strong>Tam Protein:</strong> Vücudun üretemediği 9 temel amino asidin tamamına sahiptir.</p><p><strong>Yüksek Lif Yapısı:</strong> Bağırsak-beyin eksenini destekleyerek sindirim sistemini düzenler.</p><p><strong>Glutensiz ve Doğal:</strong> İşlenmiş gıdaların aksine, katkı maddesi içermeyen saf bir enerji kaynağıdır.</p>

    CHİA TOHUMUNUN BESİN PROFİLİ

    Chia tohumları, modern diyetlerin eksik kaldığı birçok noktayı tek başına tamamlayabilen bir süper besin olarak tanımlanıyor:

    Omega-3 (ALA) Kaynağı: Kalp hastalıkları ve metabolik sendrom riskini azaltan yüksek miktarda alfa-linolenik asit içerir.

    Tam Protein: Vücudun üretemediği 9 temel amino asidin tamamına sahiptir.

    Yüksek Lif Yapısı: Bağırsak-beyin eksenini destekleyerek sindirim sistemini düzenler.

    Glutensiz ve Doğal: İşlenmiş gıdaların aksine, katkı maddesi içermeyen saf bir enerji kaynağıdır.

  • <p><strong>ÖNEMLİ UYARI</strong></p><p>Araştırmacılar, chia tohumunun tokluk hissini artırma mekanizmasını <strong>Ozempic</strong>, <strong>Wegovy</strong> ve <strong>Mounjaro</strong> gibi popüler zayıflama ilaçlarına (GLP-1 agonistleri) benzetti. Ancak chia, bu etkiyi kimyasal bir müdahale yerine doğal genetik düzenleme ve besin lifleri aracılığıyla gerçekleştiriyor.</p>

    ÖNEMLİ UYARI

    Araştırmacılar, chia tohumunun tokluk hissini artırma mekanizmasını Ozempic, Wegovy ve Mounjaro gibi popüler zayıflama ilaçlarına (GLP-1 agonistleri) benzetti. Ancak chia, bu etkiyi kimyasal bir müdahale yerine doğal genetik düzenleme ve besin lifleri aracılığıyla gerçekleştiriyor.

  • <h3><strong>EN PRATİK CHİA TOHUMU TARİFLERİ</strong></h3><ul><li><p><strong>&#129380; Hızlı Chia Detoks Suyu:</strong> Bir bardak suya 1 yemek kaşığı chia tohumu ve birkaç damla limon ekleyip 15 dakika bekletin. Tohumlar jelleştiğinde tüketin. Bu karışım, öğün öncesi iştah reseptörlerini baskılar.</p></li><li><p><strong>&#127854; Geceden Hazır Chia Pudingi:</strong> 1 su bardağı badem veya inek sütüne 3 yemek kaşığı chia ekleyip karıştırın. Buzdolabında bir gece bekletin. Sabah üzerine yaban mersini ekleyerek antioksidan kapasitesini artırın.</p></li></ul>

    EN PRATİK CHİA TOHUMU TARİFLERİ

    • 🥤 Hızlı Chia Detoks Suyu: Bir bardak suya 1 yemek kaşığı chia tohumu ve birkaç damla limon ekleyip 15 dakika bekletin. Tohumlar jelleştiğinde tüketin. Bu karışım, öğün öncesi iştah reseptörlerini baskılar.

    • 🍮 Geceden Hazır Chia Pudingi: 1 su bardağı badem veya inek sütüne 3 yemek kaşığı chia ekleyip karıştırın. Buzdolabında bir gece bekletin. Sabah üzerine yaban mersini ekleyerek antioksidan kapasitesini artırın.

  • <li><p><strong>&#129367; Fonksiyonel Salata Sosu:</strong> Zeytinyağı, limon ve 1 tatlı kaşığı chia tohumunu karıştırıp salatanıza dökün. Araştırmada belirtilen "chia yağı" etkisini doğal yoldan sağlar ve tokluk süresini uzatır.</p></li><li><p><strong>&#127859; Protein Destekli Chia Omleti:</strong> Yumurtayı çırparken içine 1 çay kaşığı chia unu veya tohumu ekleyin. Bu yöntem, kan şekerini dengeleyerek leptin direncinin kırılmasına yardımcı olur.</p></li>

  • 🥗 Fonksiyonel Salata Sosu: Zeytinyağı, limon ve 1 tatlı kaşığı chia tohumunu karıştırıp salatanıza dökün. Araştırmada belirtilen "chia yağı" etkisini doğal yoldan sağlar ve tokluk süresini uzatır.

  • 🍳 Protein Destekli Chia Omleti: Yumurtayı çırparken içine 1 çay kaşığı chia unu veya tohumu ekleyin. Bu yöntem, kan şekerini dengeleyerek leptin direncinin kırılmasına yardımcı olur.

  • <p><strong>DOKTORA DANIŞMADAN TÜKETMEYİN</strong></p><p>Chia tohumu gibi süper besinler, özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananlar, düşük tansiyon sorunu olanlar veya hamilelik dönemindeki bireyler üzerinde farklı etkiler yaratabilir. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız veya düzenli kullandığınız ilaç varsa, bu tarifleri uygulamadan önce mutlaka uzman bir hekime danışınız.</p>

    DOKTORA DANIŞMADAN TÜKETMEYİN

    Chia tohumu gibi süper besinler, özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananlar, düşük tansiyon sorunu olanlar veya hamilelik dönemindeki bireyler üzerinde farklı etkiler yaratabilir. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız veya düzenli kullandığınız ilaç varsa, bu tarifleri uygulamadan önce mutlaka uzman bir hekime danışınız.

    • 29 Ocak 2026