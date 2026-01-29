Bu Tohum Beyindeki Açlık Hissini Durduruyor

ÖNEMLİ UYARI

Araştırmacılar, chia tohumunun tokluk hissini artırma mekanizmasını Ozempic, Wegovy ve Mounjaro gibi popüler zayıflama ilaçlarına (GLP-1 agonistleri) benzetti. Ancak chia, bu etkiyi kimyasal bir müdahale yerine doğal genetik düzenleme ve besin lifleri aracılığıyla gerçekleştiriyor.