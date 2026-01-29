TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
Araç Sahipleri Dikkat! Yeni Plaka Dönemi Başlıyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, plaka basım işlemlerinde radikal bir değişikliğe gidiyor.

  2. <p>Araç tescil ve plaka değişikliği işlemlerinde dijitalleşme ve denetim odaklı yeni bir süreç başlıyor. TŞOF tarafından yapılan duyuruya göre, noter satışlarının ardından gerçekleştirilen plaka basım işlemleri için ödeme kanalları yeniden yapılandırıldı.</p> <p><span>NAKİT ÖDEME DÖNEMİ SONA ERİYOR</span><br>2 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte, plaka basım atölyelerinde nakit veya kredi kartı ile ödeme kabul edilmeyecek. Vatandaşlar, tescil plaka bedellerini yalnızca üç kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) aracılığıyla yatırabilecek.</p>

  3. <p><span>Ödeme Sürecindeki Kritik Detaylar:</span></p> <p>Ödemeler, noterden alınan plaka basım belgesindeki "Belge Numarası" ile gerçekleştirilecek.</p> <p>Banka üzerinden yapılan ödemenin ardından sistem onayı alınacak; ilgili belgenin basım atölyesine ibrazı zorunlu olacak.</p>

  4. Kamu bankalarında hesabı bulunmayan vatandaşlar, hesabı olan bir tanıdıkları üzerinden internet bankacılığı aracılığıyla ödeme yapabilecek.

  5. 2026 PLAKA BASIM ÜCRETİ: 850 TL<br> Yeni yılla birlikte güncellenen tarifeye göre, tek veya çift takım tescil plaka basım ücreti 850 TL olarak belirlendi. Nöbetçi noterler aracılığıyla hafta sonu işlem yapacak vatandaşların, banka şubeleri kapalı olacağı için ödemelerini internet bankacılığı üzerinden yapmaları gerekecek.

  6. <p><span>PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ ŞARTLARDA MÜMKÜN?</span><br>Düzenleme, plaka değişim haklarını da net bir çerçeveye oturtuyor:</p> <p>İkinci el araç alımlarında, alıcının ikametgah ili ile aracın mevcut plakası farklıysa değişim talep edilebilecek.</p> <p>Tek plaka kaybolursa mevcut numara ile yeniden basım yapılabiliyor.</p> <p>Her iki plaka da kayıp veya çalıntıysa güvenlik gerekçesiyle tamamen yeni bir harf ve numara grubu tahsis ediliyor ve ruhsat yenileniyor.</p>

29 Ocak 2026