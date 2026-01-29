1 Şubat'ta Uygulanmaya Başlıyor!

YETKİ İPTALİ DE AYNI EKRANDAN YAPILABİLİYOR

Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde logoya veya ibareye yer verilecek. e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali de yapılabilecek. Taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari üç ay olacak, aynı ekrandan uzatılabilecek.

Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre uygulama, teknik entegrasyonun sağlanması, sorunların çözümüne yönelik gerekli adımların atılması, müşteri deneyimi süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için 1 Şubat itibarıyla pilot olarak üç büyük ilde başlatılacak.

KRİTİK TARİH 15 ŞUBAT

Pilot bölgelerdeki uygulamanın ardından sistem, 15 Şubat'tan itibaren ülke genelinde devreye alınacak. Düzenlemenin ülke genelinde devreye girmesiyle birlikte, ilan platformlarında yer alan satılık ilanların tamamının mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi ve güvenli ticaret ortamının tesis edilmesi sağlanacak.