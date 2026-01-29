TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
1 Şubat'ta Uygulanmaya Başlıyor!

Yeni sistem ile her türlü gayrimenkul ilanı için e-Devlet üzerinden onay şartı aranacak.

  1. Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kiralık konutların ardından şubat ayından itibaren satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak. Yeni sistem ile her türlü gayrimenkul ilanı için e-Devlet üzerinden onay şartı aranacak.

  2. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), Bakanlık tarafından emlak sektöründe tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla devreye alındı.

  3. TAŞINMAZ İLANLARI İÇİN DE ZORUNLU OLACAK <br> Sistem, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olarak uygulanıyor. İkinci aşamasına geçilecek sistem, artık satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu olacak.

    Sistem, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olarak uygulanıyor. İkinci aşamasına geçilecek sistem, artık satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu olacak.

  4. İŞLEM E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK<br> Sistem kapsamında taşınmaz sahibi vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek ilan verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama mekanizması sayesinde yetkisiz kişilerce açılan ilanların, sahte hesaplar üzerinden yürütülen fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin engellenmesi öngörülüyor.

    Sistem kapsamında taşınmaz sahibi vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek ilan verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama mekanizması sayesinde yetkisiz kişilerce açılan ilanların, sahte hesaplar üzerinden yürütülen fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin engellenmesi öngörülüyor.

  5. <p>YETKİ İPTALİ DE AYNI EKRANDAN YAPILABİLİYOR</p> <p>Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde logoya veya ibareye yer verilecek. e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali de yapılabilecek. Taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari üç ay olacak, aynı ekrandan uzatılabilecek.</p> <p>Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre uygulama, teknik entegrasyonun sağlanması, sorunların çözümüne yönelik gerekli adımların atılması, müşteri deneyimi süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için 1 Şubat itibarıyla pilot olarak üç büyük ilde başlatılacak.</p> <p>KRİTİK TARİH 15 ŞUBAT</p> <p>Pilot bölgelerdeki uygulamanın ardından sistem, 15 Şubat'tan itibaren ülke genelinde devreye alınacak. Düzenlemenin ülke genelinde devreye girmesiyle birlikte, ilan platformlarında yer alan satılık ilanların tamamının mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi ve güvenli ticaret ortamının tesis edilmesi sağlanacak.</p>

    Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde logoya veya ibareye yer verilecek. e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali de yapılabilecek. Taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari üç ay olacak, aynı ekrandan uzatılabilecek.

    Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre uygulama, teknik entegrasyonun sağlanması, sorunların çözümüne yönelik gerekli adımların atılması, müşteri deneyimi süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için 1 Şubat itibarıyla pilot olarak üç büyük ilde başlatılacak.

    KRİTİK TARİH 15 ŞUBAT

    Pilot bölgelerdeki uygulamanın ardından sistem, 15 Şubat'tan itibaren ülke genelinde devreye alınacak. Düzenlemenin ülke genelinde devreye girmesiyle birlikte, ilan platformlarında yer alan satılık ilanların tamamının mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi ve güvenli ticaret ortamının tesis edilmesi sağlanacak.

  6. İZMİR, ANTALYA VE SİVAS PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ <br> Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Düzenlemenin daha önce kiralık ilanlar için uygulanmasına başlandığını anımsatan Taylan, "Sistem, sektöre ciddi düzen getiriyor. Biz de federasyon olarak bugüne kadar emlakçılarımıza gerekli eğitimleri verdik." diye konuştu. <br> Taylan, 1 Şubat itibarıyla satılık taşınmaz ilanları için de doğrulama sisteminin zorunlu hale getirileceğini belirterek, uygulamanın önce İzmir, Antalya ve Sivas'ta, 15 Şubat'tan itibaren de tüm Türkiye'de kullanılacağını söyledi. Sistemdeki ufak tefek aksaklıkların düzeltilmeye çalışıldığını dile getiren Taylan, şunları kaydetti: "Biz, gerekli mercilere sistemde eksik olduğunu düşündüğümüz bazı konulara ilişkin taleplerimiz ilettik, onlardan da gerekli adımları atmalarını bekliyoruz. Sistem, sektörü ciddi anlamda düzene sokuyor. Kaçak, 'ayakçı' dediğimiz yetkisiz emlakçılar, ortadan tamamen kalkacak. İlan platformlarında çok fazla sahte ilan olabiliyor. Düzenleme, bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçiyor. Uygulamanın kiralık konutların yanında satılık konutlar için de başlamasının hem tüketici hem de sektör açısından olumlu etkileri olacak."

    İZMİR, ANTALYA VE SİVAS PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ
    Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Düzenlemenin daha önce kiralık ilanlar için uygulanmasına başlandığını anımsatan Taylan, "Sistem, sektöre ciddi düzen getiriyor. Biz de federasyon olarak bugüne kadar emlakçılarımıza gerekli eğitimleri verdik." diye konuştu.
    Taylan, 1 Şubat itibarıyla satılık taşınmaz ilanları için de doğrulama sisteminin zorunlu hale getirileceğini belirterek, uygulamanın önce İzmir, Antalya ve Sivas'ta, 15 Şubat'tan itibaren de tüm Türkiye'de kullanılacağını söyledi. Sistemdeki ufak tefek aksaklıkların düzeltilmeye çalışıldığını dile getiren Taylan, şunları kaydetti: "Biz, gerekli mercilere sistemde eksik olduğunu düşündüğümüz bazı konulara ilişkin taleplerimiz ilettik, onlardan da gerekli adımları atmalarını bekliyoruz. Sistem, sektörü ciddi anlamda düzene sokuyor. Kaçak, 'ayakçı' dediğimiz yetkisiz emlakçılar, ortadan tamamen kalkacak. İlan platformlarında çok fazla sahte ilan olabiliyor. Düzenleme, bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçiyor. Uygulamanın kiralık konutların yanında satılık konutlar için de başlamasının hem tüketici hem de sektör açısından olumlu etkileri olacak."

29 Ocak 2026