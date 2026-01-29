TİHEK'te 'hızlı eleme' dönemi
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Esnaf odasında milyonluk kredi usulsüzlüğü: Oda başkanı dahil 19 tutuklama
'Sıkıştırılmış mangal kömürü kullanmayın, zehirleniyorsunuz'
Vali Gül'den ramazan ayı için mesai saatlerinde düzenleme çağrısı
MEB'den okullara 'ilk derste bayrak sevgisi işlensin' talimatı
Bakan Bayraktar: Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok
TCMB: Eğitim ve kira fiyatları enflasyonu yukarı çekiyor
Erdoğan: Türk Dünyası'nın mührünü bu asra vuracağız
Türkiye'nin diri fay haritası güncelleniyor
Yetkisiz emlakçılara son: Satılık ilanlarında EİDS dönemi başlıyor!
Bakan Tunç: Çocukları ve gençleri korumak için tedbirler sıkılaştırılacak
Okul ve iş için sahte adres oyunu: Ev değil adres kiralıyorlar!
Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli mi alacak?
Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: KVKK kevgire çevrildi
CİMER ihbarlarıyla suç örgütlerine darbe: Çeteler tek tek çökertildi
Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Türkiye Avrupa yükseköğretiminde zirveye oynuyor: 23 üniversite ilk 500'de
RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
Bu Kez Daha Güçlü Geliyor!

2 gün boyunca İstanbul'a yağacak...

  1. AKOM İstanbul için kar alarmı verdi. Paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda pazartesi ve salı günleri için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların da 1 dereceye düşeceği bildirildi. İşte detaylar...

  2. Meteoroloji&nbsp;Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından AKOM da&nbsp;İstanbul&nbsp;için&nbsp;kar&nbsp;uyarısında bulundu. Yayımlanan hava tahmin raporunda kentte hafta boyu sağanak ve karla karışık yağmurun etkili olacağı bildirildi. Hafta sonuna kadar sağanak yağışın etkisini arttıracağını, hafta başında ise kar yağışının başlayacağı bildirildi.

  3. 2 GÜN BOYUNCA KAR YAĞIŞI VAR<br> AKOM'un yayımladığı rapora göre; hafta başında İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor.

  4. Salı günü de devam edecek olan kar yağışı çarşamba günü kenti terk edecek. Sıcaklıklar 1 dereceye kadar gerilerken, çarşamba günü güneş açmasına rağmen termometreler sıfırı görecek.

  5. BUGÜN YAĞMUR GEÇİŞLERİ OLACAK<br> Yapılan açıklamada, "Rüzgarın güneyli yönlerden (Keşişleme ve Kıble) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde (30?65 km/s) esmesi beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken sıcaklıkların 15°C?ler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

29 Ocak 2026