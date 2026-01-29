Bu Kez Daha Güçlü Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından AKOM da İstanbul için kar uyarısında bulundu. Yayımlanan hava tahmin raporunda kentte hafta boyu sağanak ve karla karışık yağmurun etkili olacağı bildirildi. Hafta sonuna kadar sağanak yağışın etkisini arttıracağını, hafta başında ise kar yağışının başlayacağı bildirildi.