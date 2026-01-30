Kemal Sunal'ın Partneriydi! Yeşilçam Yıldızından Acı Haber
'Dayanacak gücüm kalmadı'
-
'İnek Şaban', 'İyi Aile Çocuğu' ve 'Dokunmayın Şabanıma' gibi Yeşilçam filmlerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Saadet Gürses, son haliyle sevenlerini korkuttu. Yıllardır ekrandan uzak bir hayat sürdüren Saadet Gürses, kendisine sessiz sedasız bir hayat kurmuştu.
-
Bu süreçte kanser hastalığına yakalanan oyuncu, 7 yıl mücadelesini sürdürmüştü. 64 yaşındaki Saadet Gürses, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Ağır maddi zorluklar ve borç batağı içerisinde olduğunu söyleyen oyuncu, gözyaşları içerisinde durumunu anlattı.
-
Dayanacak gücünün kalmadığını belirten Gürses, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
-
"Merhaba, ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çareyi bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum, yoksa hakkınızı helal edin."