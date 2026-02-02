Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Katliam gibi kaza: Cipin çarptığı 2'si çocuk 3 yaya can verdi
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Akciğerleri Filtre Gibi Temizleyen Besinler!

Uzmanlar eczaneye değil mutfağınıza gidin, diyor

    Akciğerlerin reçetesi, eczane raflarındaki takviyeleri aratmayan, mutfak tezgahındaki o tanıdık besinlerde gizli olabilir. Uzmanlar, akciğerleri koruyan ve bu hayati organı temizleyen en etkili gıdaları tek tek sıraladı...

    Binlerce yıldır sunduğu sessiz reçetelerle en güçlü laboratuvarları geride bırakan doğal besinler, her solukta kaybettiğimiz yaşam kalitesini geri kazandıran biyolojik birer anahtar görevi üstleniyor. Özellikle hava kirliliği, stresli yaşam koşulları ve çevresel faktörlerin akciğerler üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında doğal besinlerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

    Akciğerlerin içindeki toksik birikintileri temizleyen ve solunum kalitesini artıran bu besinler nelerdir, diyorsanız uzmanların önerilerine kulak vermeye hazır olun!

    OLMAZSA OLMAZ: SARIMSAK 

    Uzmanlara göre; akciğerlerin korunmasında en etkili besinlerin başında 'sarımsak' geliyor. 

    Akciğerlerdeki enfeksiyonlarla savaşan en güçlü doğal bileşikleri içeren bu eşsiz lezzet, iltihabı azaltarak daha rahat nefes almaya olanak tanır. Ayrıca sarımsak, kronik öksürük gibi hastalıklara karşı itici bir güç oluşturur.

    ZENCEFİL VE ZERDEÇAL

    Sarımsağın yanı sıra zencefil ve zerdeçal da akciğer sağlığı için oldukça faydalı iki besin. "Anti-inflamatuar" (iltihap karşıtı) özellik taşıyan bu ikili, düzenli tüketildiğinde hem akciğerleri temizliyor hem de koruyuculuğunu sürdürüyor.

    Akciğerlere giden kan akışını artırarak dokuların daha fazla oksijen almasına olanak tanıyan zencefil, bronşların temizlenmesi için birebşr etki sunar.

    Zerdeçalın içerisinde yer alan "kurkumin" ise faydalarıyla göz dolduruyor. Kronik iltihabı hücresel düzeyde baskılayabilen bu bileşen, akciğerleri enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirir.

    Ancak bu besinleri düzenli olarak kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

2 Şubat 2026