Adıyaman ve Gaziantep'te 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Cevdet Yılmaz: Hedefimiz Tek Haneli Enflasyon Rakamları
Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net
Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Türk Eğitim-Sen: Bu model fayda değil zarar getirir
Bakan Şimşek: Dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Altın ve gümüşten hızlı geri dönüş: Yüzde 3'ü aşan toparlanma
22 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 96 gözaltı
Dünyanın en pahalı hamburgerini yiyoruz!
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
Merkez Bankası'nda İki Yeni Başkan Yardımcısı Göreve Geldi
Bakan Uraloğlu: Uçak filosu 800'e, pilot sayısı 18 bine dayandı
Katliam gibi kaza: Cipin çarptığı 2'si çocuk 3 yaya can verdi
İTO İstanbul'un 'en'lerini açıkladı: İşte zam ve indirim şampiyonları!
Traktör sayısı arttı: 50 binler kulübüne iki il daha girdi
Sanayiciye yeni destek paketi: 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi!
BDDK'dan kredi kartlarına 'limit' tırpanı: Limitler ne zaman düşecek?
Erdoğan: Atam izindeyiz deyip yıl boyu izin yapanlardan değiliz
Kredi kartlarında takip oranı beş yılın zirvesinde
'Asrın Felaketi'nin 3. yılı: Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de deprem şehitlerini anacak
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuğu' iddiasına açıklama: Türk değil, Brezilyalı!
Togg'dan 'Sıfır Faiz' Kampanyası
Motokuryelere yeni düzenleme. Otomatik kesilecek
5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire başka bir bebeğe de şiddet uygulamış
Sürücüler dikkat! MTV taksit ödemelerinde son gün
Emeklilerin fark ödemesi bu hafta yapılacak
Okullarda ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Yıllar Sonra Babasıyla Buluştu!

Afra Saraçoğlu: "Üzerimde emeği yok"

    Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, yıllardır küs olduğu babasıyla bir araya geldi. Saraçoğlu'nun babasıyla olan karelerini sosyal medya hesabından paylaşmasıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu, şimdilerde yeni dizisi A.B.İ ile seyirci karşısına çıkıyor.

    Kariyerini başarılı bir şekilde sürdüren Afra Saraçoğlu, bu kez babasıyla gündeme geldi. 

    BABASIYLA YILLAR SONRA BARIŞTI

    13 yaşından beri babAsıyla görüşmediği bilinen ünlü oyuncu, yıllar sonra Uğur Saraçoğlu'na zeytindalı uzattı. İkili arasındaki küslük sona ererken, Saraçoğlu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    "DNA İKİZİM"

    Afra Saraçoğlu'nun babası Uğur Saraçoğlu, kızıyla paylaştığı fotoğrafa "DNA  İkizim" notunu düştü.

    "FAMİLY HAPPİNESS"

    Son olarak Uğur Saraçoğlu, Instagram hikayesinde "Family Happiness" notuyla eski eşi Lütfiye Hanım ve kızı Afra ile verdiği mutlu aile pozuna de yer verdi.

    "ÜZERİMDE HİÇBİR EMEĞİ YOK"

    Oyuncu daha önceki röportajında "Annemle babam ben küçükken ayrıldı. Babamla iki kez görüştüm ve bir daha hiç haber alamadım. Artık onunla görüşmem, ​çünkü üzerimde hiç emeği yok. Babasız büyümeyi en iyi ben anlarım" dediği sözler hatırlanırken, baba ile kızın barışması sevenlerini mutlu etti.

3 Şubat 2026