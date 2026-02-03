Yıllar Sonra Babasıyla Buluştu!
Afra Saraçoğlu: "Üzerimde emeği yok"
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, yıllardır küs olduğu babasıyla bir araya geldi. Saraçoğlu'nun babasıyla olan karelerini sosyal medya hesabından paylaşmasıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu, şimdilerde yeni dizisi A.B.İ ile seyirci karşısına çıkıyor.
Kariyerini başarılı bir şekilde sürdüren Afra Saraçoğlu, bu kez babasıyla gündeme geldi.
BABASIYLA YILLAR SONRA BARIŞTI
13 yaşından beri babAsıyla görüşmediği bilinen ünlü oyuncu, yıllar sonra Uğur Saraçoğlu'na zeytindalı uzattı. İkili arasındaki küslük sona ererken, Saraçoğlu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
"DNA İKİZİM"
Afra Saraçoğlu'nun babası Uğur Saraçoğlu, kızıyla paylaştığı fotoğrafa "DNA İkizim" notunu düştü.
"FAMİLY HAPPİNESS"
Son olarak Uğur Saraçoğlu, Instagram hikayesinde "Family Happiness" notuyla eski eşi Lütfiye Hanım ve kızı Afra ile verdiği mutlu aile pozuna de yer verdi.
"ÜZERİMDE HİÇBİR EMEĞİ YOK"
Oyuncu daha önceki röportajında "Annemle babam ben küçükken ayrıldı. Babamla iki kez görüştüm ve bir daha hiç haber alamadım. Artık onunla görüşmem, çünkü üzerimde hiç emeği yok. Babasız büyümeyi en iyi ben anlarım" dediği sözler hatırlanırken, baba ile kızın barışması sevenlerini mutlu etti.