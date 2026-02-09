Yüzündeki Değişim Olay Oldu! Görenler Tanıyamadı
Yaptırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, katıldığı davette yeni görüntüsüyle adeta görenleri şaşkına çevirdi.
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde mücevher dünyasının köklü Fransız markasının Dubai'deki 20. yıl özel davetine katıldı.
Kraliyet ailesi üyelerinin de davetli olduğu gecede marka ile yeni bir anlaşmaya imza attı.
DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ
Bu görkemli gecede boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, bu sefer tarzıyla değil, yüzündeki değişimle sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
YORUM YAĞDI Yüzüne işlem yaptırdığı düşünülen Deniz'in paylaşımına çok sayıda "Kendine ne yapmış öyle?", "Ne gerek vardı?", "Hangisi Dilan?","Eski halin daha iyiydi" yorumları yapıldı.