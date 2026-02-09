Dilan Barışmak İstedi, Ahmet Rest Çekti!

İbrahim Tatlıses bir süredir görüşmediği çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı'yla ilgili yaptığı son açıklamayla, ses getirmişti. Önce vasiyetini açıklarken oğlu ve kızından, 'biri erkek biri dişi' şeklinde bahseden Tatlıses, son açıklamasındaysa çocuklarını affetmediğini şu sözlerle dile getirdi: