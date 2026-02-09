Dilan Barışmak İstedi, Ahmet Rest Çekti!
İbrahim Tatlıses'e oğlundan cevap geldi
İbrahim Tatlıses bir süredir görüşmediği çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı'yla ilgili yaptığı son açıklamayla, ses getirmişti. Önce vasiyetini açıklarken oğlu ve kızından, 'biri erkek biri dişi' şeklinde bahseden Tatlıses, son açıklamasındaysa çocuklarını affetmediğini şu sözlerle dile getirdi:
"Beni dolandırdılar. Paramı çaldılar, her şeyimi çaldılar o yüzden şikayetçi oldum. Biri erkek biri dediysem, herkes kendini biliyor. Mezarıma geldiklerinde yuh çeksinler."
AHMET TATLI'DAN CEVAP GELDİ
Ahmet Tatlı sosyal medya hesabından, 'Taksim Trio'nun Yalan Dünya' şarkısını da eklediği bir paylaşım yaptı. Tatlı'nın, babasına cevabı olarak yorumlanan paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Herkes hata yapar ama hatanın bedelini evlada ödetmek, hiçbir gerekçeyle açıklanamaz. Saygı bizde baki. Gerçek de yerli yerinde."
Ahmet Tatlı yazısının sonuna da adalet terazisi emojisini koydu.