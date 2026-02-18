Hurmanın Faydaları Saymakla Bitmiyor!

Ramazan sofralarında geleneksel bir yere sahip olan hurma, iftarın ilk lokmasında kan şekerini dengeleyen, sahurda ise tokluk süresini uzatan eşsiz bir lezzet. Besin değeri açısından da güçlü bir etkiye sahip olan hurma; protein, karbonhidrat ve zengin mineral yapısıyla adeta bir 'onarıcı' görevi üstleniyor.