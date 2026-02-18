54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Hurmanın Faydaları Saymakla Bitmiyor!

Ramazan?ın şifa reçetesi

  1. Ramazan ayının gelişiyle sofralarımıza bereket getiren hurma, yalnızca geleneksel bir tat değil aynı zamanda zengin içeriğiyle vücudun dayanıklılık kalkanı. Uzun süreli açlığın ardından vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve dengeyi sağlayan hurmanın faydalarını sizler için derledik.

  2. <strong>Ramazan sofralarında geleneksel bir yere sahip olan hurma, iftarın ilk lokmasında kan şekerini dengeleyen, sahurda ise tokluk süresini uzatan eşsiz bir lezzet. Besin değeri açısından da güçlü bir etkiye sahip olan hurma; protein, karbonhidrat ve zengin mineral yapısıyla adeta bir 'onarıcı' görevi üstleniyor.</strong>

  İşte, hurmanın faydaları...

KARACİĞERİ KORUR

Uzmanların iftar ve sahur için ısrarla önerdiği hurma, protein ve karbonhidratı aynı anda barındıran nadir besinlerden biri. B1 ve B2 vitaminleri açısından oldukça zengin olan bu lezzet, karaciğer fonksiyonlarını olumlu anlamda etkiler.

    KARACİĞERİ KORUR

  KALP VE DAMAR SAĞLIĞI İÇİN KORUYUCU KALKAN

Sodyum oranı düşük ve potasyum açısından zengin bir kaynak olan hurma, kalp ve damar sağlığı için de birebir etki sunuyor. Vücuttaki sıvı dengesini koruyan hurma, yüksek tansiyon riskini düşürür ve damar sertliğini önler.

  DENGELİ BİR ENERJİ SAĞLAR

Kan şekerini nazikçe yükselten ve hücreleri içeriden besleyen hurma,  içerdiği doğal şeker sayesinde kana yavaş karışarak dengeli enerji deposu haline gelir.

  TAM BİR LİF DEPOSU

Aynı zamanda pektin gibi çözünür diyet lifleri bakımından zengin olan bu kadim lezzet, su tutma özelliği sayesinde susuzluk sorununu ortadan kaldırır. Sahurda tüketildiğinde ise sindirimi yavaş gerçekleştiği için açlık hissini bastırır. Hurmanın sıklıkla diyet listelerinde yer aldığını hatırlatmakta da fayda var.

  BAŞ AĞRISI VE HALSİZLİK OLUŞUMUNA ENGEL OLUR

Beynin temel yakıtı olan glikozu en temiz haliyle sunan hurma, oruç boyunca baş ağrısı ve halsizlikle de mücadele eder. İçeriğinde yer alan B vitamini ise sinir sistemini güçlendirerek hafızayı destekler.

  KEMİK SAĞLIĞI İÇİN BİREBİR ETKİ

Magnezyum, manganez, bakır ve selenyum gibi mineraller içeren hurmanın kemik gelişimine de faydaları söz konusu. Özellikle kemik erimesi riskine karşı hurma, doğal bir takviye görevi üstleniyor.

18 Şubat 2026