54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Gönüllere Dokunan 10 Hadis

Kalplere şifa ruhlara safa

  1. Bu dünya imtihanında insan bazen daralır bazen yolunu şaşırır. Böyle anlarda Resûlullah'ın (s.a.v.) mübarek sözleri gönlümüze nur, kalbimize ferahlık olur. Hadis-i şerifler; sabrı, tevekkülü ve güzel ahlakı hatırlatarak bizi Rabbimize yaklaştırır. İşte kalplere şifa, ruhlara safa olacak 10 kıymetli hadis

  2. Cerîr b. Abdullah'tan (RA) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

  3. Ebû Hüreyre'den (RA) nakledildiğine göre, Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

  4. Ebû Hüreyre'nin (RA) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur:

  5. Abdullah b. Mes'ûd (RA) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

  6. Ebû Saîd'den (RA) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur:

  7. Ebû Mûsâ'dan (RA) rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (SAV) ashâbından bir kimseyi bir iş için gönderdiğinde şöyle derdi:

  8. Abdullah (b. Mes'ûd) (RA) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (SAV) şöyle derdi:

  9. Ebû Hüreyre'den (RA) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur:

  10. Enes (b. Mâlik)'ten (RA) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

  11. Abdullah b. Amr (RA), Hz. Peygamber'e (SAV) nispet ederek şunu nakletmiştir:

18 Şubat 2026