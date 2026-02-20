Hayta İsmail'in Yeni Mesleği Çok Şaşırttı!

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran kült seri "Hababam Sınıfı", yıllar geçse de her sahnesiyle kalplere dokunmaya devam ediyor. Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve daha nice usta oyuncuları beyaz perdede izleme imkanı sunan seride her bir karakter kendine has ve oldukça özeldi.