Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Edirne'de imar yolsuzluğu operasyonu: Belediye ve adliye çalışanları gözaltında!
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor
EÜAŞ 2 bin megavatlık elektrik anlaşması imzaladı
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
Hayta İsmail'in Yeni Mesleği Çok Şaşırttı!

Yıllardır 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan ve eşi benzeri olmayan bir efsaneyi hayatımıza dahil eden "Hababam Sınıfı"nda "Hayta İsmail" karakterini oynayan Ahmet Arıman'ın yeni mesleği bir hayli şaşırttı.

  1. <strong>Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran kült seri "Hababam Sınıfı", yıllar geçse de her sahnesiyle kalplere dokunmaya devam ediyor. Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve daha nice usta oyuncuları beyaz perdede izleme imkanı sunan seride her bir karakter kendine has ve oldukça özeldi.</strong>

  2. <strong>Rıfat Ilgaz'ın güçlü kalemini gözler önüne seren efsane serideki "Hayta İsmail" karakterini ise hatırlamayan yoktur.</strong>

  3. <strong>Hababam Sınıfı'nın yanı sıra 'Neşeli Günler', 'Gülen Gözler', 'Bizim Aile' ve 'Sultan' gibi Yeşilçam'ın efsane filmlerde rol alan Ahmet Arıman'ın şimdilerde yaptığı meslek gündeme geldi.</strong>

  4. <strong>Zaman zaman televizyon ekranlarında boy gösteren 70 yaşındaki sanatçının oyunculuğunun yanı sıra düğünlerde org çalıp şarkılar söylediği ortaya çıktı.</strong>

  5. <p><span><strong>ASLINDA MÜZİKLE İLGİLENİYORDU</strong></span></p> <p><strong>Ortaokul yıllarından beri müziğe ilgisi olan sanatçı, 1972 yılında orkestra hayatına adım attı ve Münir Özkul ile çalıştığı bir turne sayesinde oyunculuğa başladı. Ünlü isim, turne sonunda ünlü yönetmenin onu karaktere uygun görmesiyle Hababam Sınıfı'nda rolü kaptı. Uzun yıllar oyunculuk yapan Arıman, son dönemlerde müzik hayatına geri döndü.</strong></p>

