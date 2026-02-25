SPK'dan iki yeni halka arz ve 95 Milyon TL'lik ceza!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Susuz Ve Yorgun Hissetmeyin! Sahurda Ne Yenmez?

  1. Ramazan ayının gelişiyle sahur sofraları gün boyu sürecek enerjinin anahtarı oluyor. Ancak sahurda yenilen bazı yiyecekler, gün boyu susuz ve yorgun hissetmenize neden olabilir. İşte, sahur sofralarında yer almaması gereken o besinler...

  2. <strong>Ramazan-ı Şerif ayının gelmesiyle birlikte hem bedensel hem de ruhsal bir şifalanma dönemi yaşıyoruz. Bu süreçte gün boyu alışkanlıklarımız da kökten değiştiği için sağlıklı bir beslenme rutini oluşturmak oldukça önemli.&nbsp;</strong>

  3. <strong>Oruç süresince hem tok kalmayı hem de susuzluk hissini en aza indirmeyi sağlayan sağlıklı sahur sofraları, kan şekerini dengeleyerek vücut direncini korumayı sağlar.</strong>

  4. <strong>Bu noktada, uzmanlar bazı besinlerin sahur öğünlerinde yer almaması gerektiğine dikkat çekiyor.</strong>

  5. <span><strong>Mideyi yormayan doyurucu bir öğünü temsil eden sahur vaktinde, uzak durulması gereken besinler...</strong></span>

  6. <p><span><strong>TUZLU YİYECEKLER</strong></span></p> <p><strong>Vücuttaki sıvı oranını azaltan besinlerin başında tuzlu yiyecekler geliyor. Özellikle tükürük bezlerinin yavaş çalışmasına neden olan tuzlu gıdalar, sahur sofralarında yer almamalı.&nbsp;</strong></p>

  7. <strong>Acılı, baharatlı yiyecekler de mide asidini artırarak reflü ve mide yanmasına yol açabilir.</strong>

  8. <p><span><strong>ŞEKERLİ GIDALAR</strong></span></p> <p><strong>Kan şekerini aniden yükseltip ve aniden düşmesine neden olan şekerli gıdalar, hem acıkmanıza neden olur hem de susuzluk sorununu beraberinde getirebilir. Bu gıdaların başında reçel, bal, kek, kurabiye, tatlı, çikolata yer alıyor.</strong></p>

  9. <p><span><strong>HAMUR İŞLERİ</strong></span></p> <p><strong>Börek, poğaça, açma ve pide gibi besinler de sahur sofralarında olmaması gereken gıdalar arasında. Kızartma, hamur işi gibi besinlerden kaçınmak, sindirim sisteminin daha rahat çalışmasına olanak tanıyacaktır.</strong></p>

  10. <p><span><strong>KIZARTMALAR VE İŞLENMİŞ GIDALAR</strong></span></p> <p><strong>Patates, biber, patlıcan kızartması gibi aşırı yağlı yiyecekler, susuzluk hissini artırabilir ve sindirim sistemini zorlayabilir.&nbsp;</strong></p>

  11. <strong>Öte yandan salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar ve turşular sahurda tüketilmemeli.&nbsp;</strong>

  12. <p><span><strong>KAFEİNLİ İÇECEKLER</strong></span></p> <p><strong>Kahve ve gazlı içecekler, idrar söktürücü etki göstererek vücuttan su kaybına neden olabilir ve gün boyu rahatsız hissetmenize neden olur. Bundan dolayı çay, bitki çayı ya da su tüketmenizi tavsiye ederiz.</strong></p>

25 Şubat 2026