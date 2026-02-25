Susuz Ve Yorgun Hissetmeyin! Sahurda Ne Yenmez?
-
Ramazan ayının gelişiyle sahur sofraları gün boyu sürecek enerjinin anahtarı oluyor. Ancak sahurda yenilen bazı yiyecekler, gün boyu susuz ve yorgun hissetmenize neden olabilir. İşte, sahur sofralarında yer almaması gereken o besinler...
-
Ramazan-ı Şerif ayının gelmesiyle birlikte hem bedensel hem de ruhsal bir şifalanma dönemi yaşıyoruz. Bu süreçte gün boyu alışkanlıklarımız da kökten değiştiği için sağlıklı bir beslenme rutini oluşturmak oldukça önemli.
-
Oruç süresince hem tok kalmayı hem de susuzluk hissini en aza indirmeyi sağlayan sağlıklı sahur sofraları, kan şekerini dengeleyerek vücut direncini korumayı sağlar.
-
Bu noktada, uzmanlar bazı besinlerin sahur öğünlerinde yer almaması gerektiğine dikkat çekiyor.
-
Mideyi yormayan doyurucu bir öğünü temsil eden sahur vaktinde, uzak durulması gereken besinler...
-
TUZLU YİYECEKLER
Vücuttaki sıvı oranını azaltan besinlerin başında tuzlu yiyecekler geliyor. Özellikle tükürük bezlerinin yavaş çalışmasına neden olan tuzlu gıdalar, sahur sofralarında yer almamalı.
-
Acılı, baharatlı yiyecekler de mide asidini artırarak reflü ve mide yanmasına yol açabilir.
-
ŞEKERLİ GIDALAR
Kan şekerini aniden yükseltip ve aniden düşmesine neden olan şekerli gıdalar, hem acıkmanıza neden olur hem de susuzluk sorununu beraberinde getirebilir. Bu gıdaların başında reçel, bal, kek, kurabiye, tatlı, çikolata yer alıyor.
-
HAMUR İŞLERİ
Börek, poğaça, açma ve pide gibi besinler de sahur sofralarında olmaması gereken gıdalar arasında. Kızartma, hamur işi gibi besinlerden kaçınmak, sindirim sisteminin daha rahat çalışmasına olanak tanıyacaktır.
-
KIZARTMALAR VE İŞLENMİŞ GIDALAR
Patates, biber, patlıcan kızartması gibi aşırı yağlı yiyecekler, susuzluk hissini artırabilir ve sindirim sistemini zorlayabilir.
-
Öte yandan salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar ve turşular sahurda tüketilmemeli.
-
KAFEİNLİ İÇECEKLER
Kahve ve gazlı içecekler, idrar söktürücü etki göstererek vücuttan su kaybına neden olabilir ve gün boyu rahatsız hissetmenize neden olur. Bundan dolayı çay, bitki çayı ya da su tüketmenizi tavsiye ederiz.