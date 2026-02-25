Kaan Yıldırım'dan Oğlu Fikret Hakan'la Yeni Poz.
Baba oğul bir örnek giyindi
Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacağı "Dönence" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Pınar Deniz ile kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım, 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi.
İLK KEZ ANNE BABA OLDULAR
Nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediklerini müjdeleyen ünlü çift, 31 Mart 2025 tarihinde ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Deniz ile Yıldırım, oğullarına Fikret Hakan adını verdi.
Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren ve oğullarıyla ilgilenen ünlü çiftten Kaan Yıldırım, zaman zaman oğluyla verdiği pozlara yenisini ekledi. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, minik Fikret Hakan'la objektif karşısına geçti.
BABA-OĞUL KOMBİNİ DİKKAT ÇEKTİ
Kaan Yıldırım'ın neredeyse bir yaşına basacak olan Fikret Hakan ile bir örnek giyinmesi dikkatlerden kaçmadı. Baba oğulun fotoğrafı büyük ilgi gördü.
"İSTEYEN HERKESE NASİP OLSUN"
Öte yandan Kaan Yıldırım, doğum sonrası yaşadığı mutluluğu "Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Bunlar duygusal şeyler, biraz da özel şeyler. Yaşayan biliyor. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Anne babalar anlar, çok yüksek heyecanlar. O yüzden isteyen herkese nasip olsun" sözleriyle ifade etmişti.