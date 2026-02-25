SPK'dan iki yeni halka arz ve 95 Milyon TL'lik ceza!
TOKİ Para İadesi Ne Zaman Yapılacak?

  1. TOKİ kura çekilişlerinde ismi "Asil" veya "Yedek" olarak çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları ücretleri geri alma hakkına sahip oluyor. Ancak bu iade işlemi kura çekildiği an değil, belirli bir prosedür dahilinde gerçekleşiyor. Peki, TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak?

  2. <h2 class="text-size-20 md:text-size-24 px-2.5 mt-2 text-black font-bold pt-2">TOKİ BAŞVURU ÜCRET İADESİ NE ZAMAN YATAR?</h2><div class="text-size-18 md:text-size-20 p-3 pb-1 font-medium text-black ck ck-content break-words leading-normal"><p>Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan Gayrimenkul Projelerine başvuru yapan müşteriler, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamadığı durumlarda başvuru bedelini eğer emlak konut üzerinden yatırdıysa, emlak konut sayfası üzerinden iade alabilmektedir.</p><p>&nbsp;</p><p>Kurada hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında banka şubeleri, emlak konut web sitesi ve ATM'ler aracılığıyla geri alınabiliyor.</p></div>

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan Gayrimenkul Projelerine başvuru yapan müşteriler, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamadığı durumlarda başvuru bedelini eğer emlak konut üzerinden yatırdıysa, emlak konut sayfası üzerinden iade alabilmektedir.

     

    Kurada hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında banka şubeleri, emlak konut web sitesi ve ATM'ler aracılığıyla geri alınabiliyor.

  3. <h2 class="text-size-20 md:text-size-24 px-2.5 mt-2 text-black font-bold pt-2">E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR?</h2><div class="text-size-18 md:text-size-20 p-3 pb-1 font-medium text-black ck ck-content break-words leading-normal"><p>Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor.</p><p>&nbsp;</p><p>e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için;</p><p>&nbsp;</p><p>1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın.</p><p>&nbsp;</p><p>2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın.</p><p>&nbsp;</p><p>3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.</p></div>

    Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor.

     

    e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için;

     

    1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın.

     

    2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın.

     

    3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.

25 Şubat 2026