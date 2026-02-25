TOKİ Para İadesi Ne Zaman Yapılacak?

TOKİ kura çekilişlerinde ismi "Asil" veya "Yedek" olarak çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları ücretleri geri alma hakkına sahip oluyor. Ancak bu iade işlemi kura çekildiği an değil, belirli bir prosedür dahilinde gerçekleşiyor. Peki, TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak?