Ramazan Ayında Bağırsak Temizliği Nasıl Yapılır?

BAL SİRKE KARIŞIMI

İftardan bir saat sonra bir çay kaşığı balı ve bir yemek kaşığı elma sirkesini yarısına kadar ılık suyla dolu su bardağına koyup karıştırın. Bu karışımı için. Ramazan boyunca her gün yanı saatte yaparsınız. Sindirim sorunu yaşamaz. Bağırsaklarınız daha iyi temizlenir. Atık besin kalmaz. Gaz sıkışması ya da şişkinlik riski olmaz. Elma sirkesi bal karışımı bağırsak hareketlerini güçlendirir. Bağırsaklarda atık besin kalmasını önler.