Ramazan Ayında Bağırsak Temizliği Nasıl Yapılır?

Bağırsakları temizleyen besinler nelerdir?

  1. Ramazan ayı, beslenme alışkanlıklarının değiştiği ve vücudun yeni düzene uyum sağlamaya çalıştığı özel bir dönem. Bu süreç, bağırsak hareketlerini olumlu yönde etkilese de bağırsakları sorunlu olanlar için riskli olabilir. Uzmanlar bağırsakları sorunlu olanların bu riski yaşanmaması için bazı besinlerin Ramazan ayında bolca tüketilmesini tavsiye ediyor.

  2. <span><strong>Bağırsakların çalışması ve işlevselliğini koruması için lifli ve probiyotik içeren besinlere ihtiyaç duyar. Ramazan ayında gerekli takviyeler alınmadığında bu sistemsel bozukluğa yol açar. Uzmanlar iftar ya da sahurda bu tarz besinlerin tüketilmesini tavsiye eder.</strong></span>

  3. RAMAZAN AYINDA BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR? <br> Ramazan ayında sindirim sorunu yaşanmaması için uzmanlar mutlaka bağırsak temizliği yapılmasını önerir. Böylece Oruç boyunca şişkinlik gaz sıkışması ya da kabızlık gibi durumların yaşanması önlenir. Bunun içinde iftar ve sahur arasında nar suyu, elma ya da kuru kayısı tüketilmesi önerilir.

    Ramazan ayında sindirim sorunu yaşanmaması için uzmanlar mutlaka bağırsak temizliği yapılmasını önerir. Böylece Oruç boyunca şişkinlik gaz sıkışması ya da kabızlık gibi durumların yaşanması önlenir. Bunun içinde iftar ve sahur arasında nar suyu, elma ya da kuru kayısı tüketilmesi önerilir.

  4. BAĞIRSAKLARI TEMİZLEYEN BESİNLER NELERDİR? KARNABAHAR Güçlü bir lif kaynağı olan karnabahar tam da Ramazan mevsimine denk geldi. Uzmanlar 3 günde bir tüketerek bağırsaklara doğal takviye sağlanmış olduğunu söylüyor. Karnabaharın bağırsaklara fayda sağlaması için haşlanmış formda tüketimi önerilir.

  5. EV YOĞURDU<br> Ev yoğurdu hem mide hem de bağırsak sağlığına fayda sağlar. Mide asidini dengeleyen ev yoğurdu. Uzun süre besin görmedikten sonra birden besin oranına maruz kalınca bağırsaklarda ilevsel bozukluk oluşur. Bunun için ev yoğurdunu sahurda mutlaka bir kase olarak tüketin. Bağırsakların çalışmasını destekler.

    Ev yoğurdu hem mide hem de bağırsak sağlığına fayda sağlar. Mide asidini dengeleyen ev yoğurdu. Uzun süre besin görmedikten sonra birden besin oranına maruz kalınca bağırsaklarda ilevsel bozukluk oluşur. Bunun için ev yoğurdunu sahurda mutlaka bir kase olarak tüketin. Bağırsakların çalışmasını destekler.

  6. EV TURŞUSU Metabolizmanın dostu ev turşusu bağırsaklardaki florasını artırır. Özellikle ilaç kullanan insanlarda görülen bağırsak sorunları için uzmanlar şiddetle ev turşusunu önerir. Ramazan da ise iftarda tüketilmesi tavsiye edilir.

  7. NAR SUYU Güçlü bir antioksidan etkisi olan nar suyu, bağırsak hareketlerini artırır. İftarda ya da iftar sonrası tüketilmesi önerilir. Nar suyu hem bağırsakları temizler hem de bağırsak içinde besinlerin daha sağlıklı enzimlenmesini sağlar.

  8. BAL SİRKE KARIŞIMI<br> İftardan bir saat sonra bir çay kaşığı balı ve bir yemek kaşığı elma sirkesini yarısına kadar ılık suyla dolu su bardağına koyup karıştırın. Bu karışımı için. Ramazan boyunca her gün yanı saatte yaparsınız. Sindirim sorunu yaşamaz. Bağırsaklarınız daha iyi temizlenir. Atık besin kalmaz. Gaz sıkışması ya da şişkinlik riski olmaz. Elma sirkesi bal karışımı bağırsak hareketlerini güçlendirir. Bağırsaklarda atık besin kalmasını önler.

    İftardan bir saat sonra bir çay kaşığı balı ve bir yemek kaşığı elma sirkesini yarısına kadar ılık suyla dolu su bardağına koyup karıştırın. Bu karışımı için. Ramazan boyunca her gün yanı saatte yaparsınız. Sindirim sorunu yaşamaz. Bağırsaklarınız daha iyi temizlenir. Atık besin kalmaz. Gaz sıkışması ya da şişkinlik riski olmaz. Elma sirkesi bal karışımı bağırsak hareketlerini güçlendirir. Bağırsaklarda atık besin kalmasını önler.

26 Şubat 2026