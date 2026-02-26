Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Üniversite Öğrencilerine Af Yolda

Kimleri kapsayacak, disiplin cezaları ağırlaşacak mı?

  TEMMUZ 2022'DEN SONRA İLİŞİĞİ KESİLENLERE AF GETİRİLMESİ GÜNDEMDE

AK Parti Meclis Grubu'nun hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemede sona yaklaşıldı.

 

Çalışmada, Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin. 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmesi gündemde.

 

Edinilen bilgilere göre, affın kapsamı ve ayrıntıları ile ilgili son karar henüz verilmedi.

 

Taslakta, azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için iki ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor.

  UYGULAMALI EĞİTİME BAŞLAYAMAYAN YA DA YARIM BIRAKAN KAPSAMDA

Özellikle uygulamalı eğitim olan bölümlere yönelik mezuniyeti kolaylaştırıcı adımlar üzerinde duruluyor.

 

Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek.

 

Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek.

  AKADEMİDE YAŞ HADDİ YÜKSELİYOR MU?

Taslakta yükseköğretim geneline dair başka maddeler de var. Öğretim üyelerinin halihazırda 67 olan yaş haddinin 72'ye çıkarılması üzerinde duruluyor.

 

DİSİPLİN CEZALARI AĞIRLAŞACAK MI?

 

Terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyette bulunan, üniversitelerde şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş ve pankart asan ve dağıtanlara disiplin cezası da yolda.

  Bu öğrencilere bir yarıyıl uzaklaştırma verilmesi öngörülüyor.

 

Başkası adına tez ve makale yazanlar ile bu şekilde üretilen materyalleri kullananlar hakkında cezai yaptırım düşünülüyor.

 

Bu kişilerin ünvanlarının geri alınması ve meslekten çıkartılmaları gündemde.

26 Şubat 2026