Üniversite Öğrencilerine Af Yolda

AK Parti Meclis Grubu'nun hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemede sona yaklaşıldı.

Çalışmada, Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin. 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmesi gündemde.

Edinilen bilgilere göre, affın kapsamı ve ayrıntıları ile ilgili son karar henüz verilmedi.

Taslakta, azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için iki ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor.