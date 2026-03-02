Ramazan'da Metabolizmanızı Böyle Hızlandırabilirsiniz!

Ramazan ayında 30 gün boyunca sizi tok tutacak ve metabolizmanızın hızlı çalışmasını sağlayacak kefir ve yumurta ikilisiyle daha rahat oruç geçirebilirsiniz. Uzman isimlerinde önerdiği yumurta ve kefir ikilisi sayesinde Ramazan ayını hem sağlıklı hem de zinde geçirmeniz mümkün. Peki yumurta ve kefir ikilisi nasıl tüketilir? İşte yumurta ve kefir ikilisi ile ilgili bilmeniz gerekenler: