15 Yıl Boyunca Her Gün 1 Yumurta Yerseniz Ne Olur?

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği, mezarlıkları 7/24 kamerayla izleyecek
İstanbul Valiliği, mezarlıkları 7/24 kamerayla izleyecek
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Akran zorbalığı yapan çocuğa hapis istemi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine operasyon: 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Artvin'de ambulans uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Belediye kiralık araca son verdi, bütçe 632 milyon lira fazla verdi
15 Yıl Boyunca Her Gün 1 Yumurta Yerseniz Ne Olur?

  1. Yüksek oranda protein, vitamin, antioksidan içeren yumurta, sağlığa faydaları ve leziz tadıyla sık sık sofralarımızda yerini koruyor. Uzmanların düzenli tüketilmesini tavsiye ettiği yumurta hakkında, uzun süreli bir araştırma yapıldı. 15 yıl süresince her gün aksatmadan bir adet yumurta yemenin vücut üzerindeki etkileri ise şaşırtıcı bulguları beraberinde getirdi.

    Yüksek oranda protein, vitamin, antioksidan içeren yumurta, sağlığa faydaları ve leziz tadıyla sık sık sofralarımızda yerini koruyor. Uzmanların düzenli tüketilmesini tavsiye ettiği yumurta hakkında, uzun süreli bir araştırma yapıldı. 15 yıl süresince her gün aksatmadan bir adet yumurta yemenin vücut üzerindeki etkileri ise şaşırtıcı bulguları beraberinde getirdi.

    Kahvaltıdan tatlılara, akşam yemeğinden atıştırmalıklara kadar sayısız tarife konuk olan yumurta, en sık tükettiğimiz besinlerin başında geliyor.

     Besin değeri oldukça yüksek olan, vücut dokularının onarılması ve korunması için fayda sağlayan yumurtanın uzun yıllar düzenli tüketilmesi sıklıkla tavsiye ediliyor. 

    Yapılan uzun süreli gözlemler, 15 yıl süresince her gün aksatmadan bir adet yumurta yemenin etkilerini ortaya koydu.

    KALP SAĞLIĞI İÇİN SAYISIZ FAYDA SAĞLIYOR

    Yapılan araştırmalara göre; düzenli yumurta tüketiminin kalp sağlığı üzerinde inanılmaz bir etkisi söz konusu. Yıllardır kolesterol korkusuyla uzak durulan bu besinin iyi kolesterolü (HDL) dengelediği ve uzun vadede damar tıkanıklığına karşı koruyucu bir kalkan olduğu gözlemlendi. Öte yandan düzenli yumurta tüketenlerin kalp krizi ve felç riskinin çok daha düşük olduğu belirlendi.

    KATARAKT VE SARI NOKTA HASTALIĞINI MİNİMUMA DÜŞÜRÜYOR

    Ayrıca A, B12, D vitamini, omega 3, E, B6 vitamini, kalsiyum ve çinko zengini olan yumurta, "Lutein" ve "Zeaksantin" maddeleri içerdiği için, göz sağlığı için de etkili bir silah. 15 yıllık düzenli yumurta tüketmenin, katarakt ve sarı nokta hastalığı riskini minimum düzeye indirdiği görüldü.

    Beyin sağlığına iyi gelerek felç riskini azaltan yumurtada yer alan "Kolin" maddesi, beyin hücrelerinin korunmasını sağlayarak bilişsel gerilemeyi ciddi oranda azaltıyor.

    Kas dokusunun dayanıklılığını artıran yumurtada yer alan sülfür, çinko ve vitaminler, saç ve tırnak sağlığı üzerinde doğrudan ve onarıcı bir etki sunuyor.

13 Nisan 2026