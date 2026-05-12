Ekspertiz Ücretlerinde Yeni Dönem!

Üç kurum davacı oldu: Bolu Belediyesi soruşturmasında iddianame hazır
Üç kurum davacı oldu: Bolu Belediyesi soruşturmasında iddianame hazır
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
Emeklilerin ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu
Emeklilerin ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu
Canlı yayımlanan reality showlarda yeni dönem
Canlı yayımlanan reality showlarda yeni dönem
Bakan Şimşek: Biz 'izaha davet' müessesini kullanıyoruz
Bakan Şimşek: Biz 'izaha davet' müessesini kullanıyoruz
Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor!
Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Türkiye'nin en borçsuz şehri belli oldu
Türkiye'nin en borçsuz şehri belli oldu
Mini seçim, büyük yarış! 10 bin 713 kişi yeniden oy atacak
Mini seçim, büyük yarış! 10 bin 713 kişi yeniden oy atacak
Motorine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Motorine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum
Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası
TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası
Türkiye yağmura doydu: Son 66 yılın en yüksek yağış rekoru kırıldı
Türkiye yağmura doydu: Son 66 yılın en yüksek yağış rekoru kırıldı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart

Ekspertiz Ücretlerinde Yeni Dönem!

İl ve ilçeye göre belirlenecek

  1. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan otomobil ekspertiz hizmetlerine yönelik düzenleme taslağında yeni detaylar ortaya çıktı. Taslağa göre ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır uygulanabilecek, fiyatlar ise il ve ilçelere göre farklılık gösterebilecek.

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan otomobil ekspertiz hizmetlerine yönelik düzenleme taslağında yeni detaylar ortaya çıktı. Taslağa göre ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır uygulanabilecek, fiyatlar ise il ve ilçelere göre farklılık gösterebilecek.

  2. Ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirlenecek.&nbsp;Bu ücretler, araç sınıfları ile ekspertiz hizmetinin kapsamına göre il veya ilçe bazında farklılaşacak. Taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar, servis kayıtları ve diğer teknik bilgileri, Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

    Ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirlenecek. Bu ücretler, araç sınıfları ile ekspertiz hizmetinin kapsamına göre il veya ilçe bazında farklılaşacak. Taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar, servis kayıtları ve diğer teknik bilgileri, Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

  3. <p><strong>BİLGİLER YÜKLENECEK</strong></p> <p>Bakanlığın yönetmelik taslağına göre ekspertiz işletmeleri, ekspertiz raporlarına ait taşıt kimlik bilgilerini ve ekspertiz sonuçlarını, belirlenen şablona uygun olarak sisteme yükleyecek. Bu veriler yalnızca taşıt geçmişinin takip edilmesi için kullanılabilecek.</p> <p>Ticaret Bakanlığı, kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirleyebilecek. Bu ücretler, araç sınıfları ile ekspertiz hizmetinin kapsamına göre il veya ilçe bazında farklılaştırılabilecek.</p>

    BİLGİLER YÜKLENECEK

    Bakanlığın yönetmelik taslağına göre ekspertiz işletmeleri, ekspertiz raporlarına ait taşıt kimlik bilgilerini ve ekspertiz sonuçlarını, belirlenen şablona uygun olarak sisteme yükleyecek. Bu veriler yalnızca taşıt geçmişinin takip edilmesi için kullanılabilecek.

    Ticaret Bakanlığı, kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirleyebilecek. Bu ücretler, araç sınıfları ile ekspertiz hizmetinin kapsamına göre il veya ilçe bazında farklılaştırılabilecek.

  4. <p><strong>SORGULAMA YAPILABİLECEK</strong></p> <p>Taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar, servis kayıtları ve diğer teknik bilgileri, Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Ekspertiz işletmeleri, ekspertiz raporundaki hata, eksiklik, raporda yer verilmeyen arıza, hasar veya kusurlar nedeniyle taşıtın rayiç değeri ile mevcut durumu arasında oluşan değer farkı veya onarım masraflarından sorumlu olacak.</p>

    SORGULAMA YAPILABİLECEK

    Taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar, servis kayıtları ve diğer teknik bilgileri, Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Ekspertiz işletmeleri, ekspertiz raporundaki hata, eksiklik, raporda yer verilmeyen arıza, hasar veya kusurlar nedeniyle taşıtın rayiç değeri ile mevcut durumu arasında oluşan değer farkı veya onarım masraflarından sorumlu olacak.

  5. Yetki belgesi başvurusunda bulunan ekspertiz işletmesi sorumlusunun; casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olması gerekecek. Oluşturulan standart kapsamında; klima, cam otomatiği gibi sistemlerin komutlara cevap vermemesi, "fonksiyon kaybı" olarak tanımlanacak. Motor veya şanzıman bileşenlerinden gelen tasarım dışı mekanik sesler ise "sesli çalışma" çalışma sayılarak ona göre kayda geçecek. Bir oto parçasının yüzde 30'undan fazlasının dışarıdan boyanmış olması, raporda "boyalı" sayılmasına yol açacak.

    Yetki belgesi başvurusunda bulunan ekspertiz işletmesi sorumlusunun; casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olması gerekecek. Oluşturulan standart kapsamında; klima, cam otomatiği gibi sistemlerin komutlara cevap vermemesi, "fonksiyon kaybı" olarak tanımlanacak. Motor veya şanzıman bileşenlerinden gelen tasarım dışı mekanik sesler ise "sesli çalışma" çalışma sayılarak ona göre kayda geçecek. Bir oto parçasının yüzde 30'undan fazlasının dışarıdan boyanmış olması, raporda "boyalı" sayılmasına yol açacak.

  6. <p><strong>5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI</strong></p> <p>Ekspertiz raporunun hatalı ya da eksik olduğu düşünülürse 5 gün içinde bilgi sistemi üzerinden itiraz edilebilecek. Ekspertiz, en geç 3 gün içinde itirazı kabul ve gerekçeli şekilde reddedecek. İtirazın kabulü halinde; taşıt yeniden muayene edilerek rapor ücretsiz şekilde yenilenecek, eski rapor geçersiz sayılacak. Ekspertiz raporlarında, aracı alan ve satanın pazarlık gücünü etkileyebilecek tavsiye, görüş veya yönlendirici yorumlar olmayacak.</p>

    5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI

    Ekspertiz raporunun hatalı ya da eksik olduğu düşünülürse 5 gün içinde bilgi sistemi üzerinden itiraz edilebilecek. Ekspertiz, en geç 3 gün içinde itirazı kabul ve gerekçeli şekilde reddedecek. İtirazın kabulü halinde; taşıt yeniden muayene edilerek rapor ücretsiz şekilde yenilenecek, eski rapor geçersiz sayılacak. Ekspertiz raporlarında, aracı alan ve satanın pazarlık gücünü etkileyebilecek tavsiye, görüş veya yönlendirici yorumlar olmayacak.

12 Mayıs 2026