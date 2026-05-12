Başına Gelmeyen Kalmadı...
Aslı Tandoğan'dan set itirafları!
Başarılı oyuncu Aslı Tandoğan, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Tandoğan, kariyeri boyunca rol aldığı projelerde yaşadığı talihsiz kazaları anlattı.
Setlerde zaman zaman zor anlar yaşadığını söyleyen Aslı Tandoğan, özellikle atlı sahnelerde başına gelenleri anlattı. Tandoğan, "Bir keresinde at tepmişti. Başka bir projede yine at vardı. 'Ben binerim' dedim ama yarış atıymış. At ürküp beni kaçırmıştı" sözleriyle yaşadığı korku dolu anları paylaştı.
Ünlü oyuncu, bir başka talihsiz olayın ise tarihi dizi çekimlerinde yaşandığını söyledi. Hamam sahnesinde kullanılan mumlar nedeniyle saçlarının tutuştuğunu belirten Tandoğan, eski görünümüne kavuşmasının aylar sürdüğünü anlattı.
Tandoğan, "Tarihi bir dizinin çekimleri sırasında hamamda mum yakmışlardı. Çekimler sırasında saçlarım tutuştu. Saçlarımı eski haline getirmek aylarımı aldı" dedi.
Yaşadığı kazalara rağmen oyunculuğa olan sevgisinin hiç azalmadığını belirten Aslı Tandoğan, setlerin her zaman sürprizlerle dolu olduğunu ifade etti.
Ünlü oyuncunun samimi açıklamaları kısa sürede magazin gündeminde dikkat çekti.