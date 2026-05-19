14 Milyonluk Şantaj! "Otel Görüntüleriniz Elimizde"
Şarkıcı Kenan Doğulu, telefonuna gelen mesajla adeta şoka girdi. Doğulu'ya gelen mesajda otel görüntüleri ve öze konuşmaların olduğu söylenip 300 bin dolar istenmesi üzerine savcılığa şikayette bulundu.
Türkiye turnesi kapsamında konser vermeye devam eden Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu, dolandırılma haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğulu'nun, dolandırıcıların otel odasındaki görüntüleri olduğunu iddia eden şüpheliler, ünlü isimden 300 bin dolar talep etti.
Kenan Doğulu'nun bilinmeyen bir numaradan gelen mesajda, "Top sende! Otel videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var. 300bin dolar(yaklaşık 14 milyon TL) parayı sana söylediğimiz hesaba gönder. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk." ifadeleri bulunuyordu.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşadığı olay sonrası can güvenliğinden endişe duyan Kenan Doğulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.
Sabah'ta yayınlana habere göre, yürütülen soruşturmada, hattın yabancı menşeli olduğu ve şüphelinin kimliğini tespit edilemediği belirlendi.
TAKİPSİZLİK KARARI
Savcılık, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı ve faillerin belirlenmediği gerekçesiyle dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.