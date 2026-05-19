Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
14 Milyonluk Şantaj! "Otel Görüntüleriniz Elimizde"

Şarkıcı Kenan Doğulu, telefonuna gelen mesajla adeta şoka girdi.

    Türkiye turnesi kapsamında konser vermeye devam eden Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu, dolandırılma haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Doğulu'nun, dolandırıcıların otel odasındaki görüntüleri olduğunu iddia eden şüpheliler, ünlü isimden 300 bin dolar talep etti.

    Kenan Doğulu'nun bilinmeyen bir numaradan  gelen mesajda, "Top sende! Otel videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var. 300bin dolar(yaklaşık 14 milyon TL) parayı sana söylediğimiz hesaba gönder. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk." ifadeleri bulunuyordu.

    Yaşadığı olay sonrası can güvenliğinden endişe duyan Kenan Doğulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

    Savcılık, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı ve faillerin belirlenmediği gerekçesiyle dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

19 Mayıs 2026