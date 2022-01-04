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Enerjide vatandaşa devlet desteği: Elektrik ve doğal gaz için oranlar belli oldu

Geçen yıl küresel fiyat artışlarına rağmen, elektrik ve doğalgazda vatandaşa 160 milyar liralık destek sağlayan hükümet bu yıl da 100 milyarlık yardımda bulunacak. Elektrikte yüzde 25, gazda yüzde 50 destek verilecek

Kaynak : Sabah
Eklenme : 04 Ocak 2022 09:00
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Enerjide vatandaşa devlet desteği: Elektrik ve doğal gaz için oranlar belli oldu

İki yılı aşkın süredir devam eden pandeminin etkisiyle dünyada gıdadan enerjiye kadar birçok alanda fiyat artışları oldu. Küresel ölçekte elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında beş kat, doğalgazda ise 10 katı aşan artışlar meydana geldi. Bu artışlardan Türkiye de etkilenirken, yılbaşıyla birlikte doğalgazda yüzde 25, elektrikte yüzde 52 zam yapılmak zorunda kalındı. Bir yandan kademeli tarifeye de geçilirken, diğer yandan maliyetlerin vatandaşa en az etki etmesi için devletin desteği sürecek.

Devlet, enerji fiyatlarındaki küresel maliyet artışlarına rağmen geçen sene doğalgazdaki faturanın da 4'te 3'ünü, elektrik faturasındaki tutarın yarısını vatandaşa yansıtmadı. Sadece geçen yıl enerji dolayısıyla sübvanse edilen miktar 160 milyar lirayı buldu. Yeni dönemde de oranları değişse de devletin vatandaşa desteği sürecek. Yeni dönemde verilen destek; doğalgazda yüzde 50, elektrikte yüzde 25 oranında olacak. Yapılacak destek 100 milyar lirayı bulacak.

TÜRKİYE SÖZ SAHİBİ OLUYOR

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde enerjide tam bağımsızlık hedefiyle öz kaynaklarından enerji üretimi için çalışmalar da devam ediyor. Karadeniz'de bulunan toplam 540 milyar metreküplük doğalgaz, enerjide uzun dönemli kontratları sonlandırırken, 2023'te vatandaşın ihtiyacını karşılamak üzere şebekeye aktarılacak. Sadece doğalgaz ile sınırlı kalmayan Türkiye, küresel iklim değişikliğini de dikkate alarak yenilenebilir enerji çalışmalarını da sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin megavatı aşan Türkiye, bu alanda da gücüne güç katıyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nden de ülkedeki elektrik ihtiyacının yüzde 15'ini karşılamak için çalışmalar sürüyor. Doğalgaz, yenilenebilir ve nükleer enerji kaynaklarına ilişkin çalışmalarını kesintisiz sürdüren Türkiye, gelecek dönemde bu çalışmaların sonuçlarını görerek enerjide arz güvenliğini artıracak ve fiyatları aşağıya indirecek. Buna ek olarak, enerji için dışarıya çıkan para da Türkiye'de kalacak.

KARADENİZ'DE YENİ KEŞİF GELİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda keşif amaçlı sondaj hazırlığı olduğunu bildirdi. Bakan Dönmez, twitter hesabından, Karadeniz gazında geri sayım başlıklı bir video paylaştı. 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda daha keşif amaçlı bir sondaj hazırlığı içindeyiz. Ümit ediyorum ki 2022'de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

BARIŞ ŞİMŞEK

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