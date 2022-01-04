Dolar 13,30 TL'ye yükseldi
Haftanın ikinci işlem gününe 13 lira seviyesinin üzerinde başlayan dolar, günü 13,30 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ocak 2022 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,0970
|13,0980
|13,3000
|13,3010
|Avro
|14,8570
|14,8580
|15,0060
|15,0070
|Sterlin
|17,6110
|17,7000
|17,9540
|18,0450
|İsviçre Frangı
|14,2200
|14,2900
|14,4850
|14,5580
|ANKARA
|ABD Doları
|13,0670
|13,1470
|13,2700
|13,3500
|Avro
|14,8170
|14,8970
|14,9660
|15,0460
|Sterlin
|17,5510
|17,7610
|17,8940
|18,1040