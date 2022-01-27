Heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı
Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Heyelan anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 18:53
Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı.
Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Arhavi-Fındıklı karayolu üzerinde bulunan tır park mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sonrası bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, ekipler karayolunu yeniden ulaşıma açarak trafiğin akışını sağladı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız