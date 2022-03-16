Kimseye aldırış etmedi merdiven korkuluklarını çaldı
ÜMRANİYE'de yanından geçenlere aldırış etmeyen şüpheli, merdiven korkuluklarını sökerek, çaldı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Mart 2022 10:30
ÜMRANİYE'de yanından geçenlere aldırış etmeyen şüpheli, merdiven korkuluklarını sökerek, çaldı.
Ümraniye Armağanevler Mahallesinde dün meydana gelen olayda bir şüpheli apartmanın girişine geldi. Şüpheli, yanından geçenleri umursamadan merdiven korkuluklarını söktü. Demir parçaları alan şüpheli buradan ayrıldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız