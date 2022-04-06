Dolar 14,74 TL'ye yükseldi
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 14,74 TL'den kapattı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Nisan 2022 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|SALI
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|ÇARŞAMBA
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|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,7190
|14,7200
|14,7440
|14,7450
|Avro
|16,1440
|16,1450
|16,0930
|16,0940
|Sterlin
|19,3250
|19,4220
|19,2430
|19,3390
|İsviçre Frangı
|15,8790
|15,9590
|15,7590
|15,8380
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,6890
|14,7690
|14,7140
|14,7940
|Avro
|16,1040
|16,1840
|16,0530
|16,1330
|Sterlin
|19,2650
|19,4750
|19,1830
|19,3930