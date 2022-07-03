Bakan Koca'dan Ankara'daki görüntülere tepki: Öncelik ambulansın, hastanındır!
Ankara'da acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekibi, dakikalarca düğün konvoyunun yol vermesini bekledi. O anlar, sağlık çalışanlarının kamerası ile kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüntüleri paylaşarak, "Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" dedi.
Akşam saatlerinde Ankara Protokol yolunda, acil vaka ihbarı alan 112 Acil Sağlık ekipleri, ambulansla vaka yerine gitmek üzere yola çıktı.
Protokol yoluna geldiklerinde düğün konvoyu ile karşılaşan sağlık ekibi, siren ve korna çalmalarına rağmen dakikalarca düğün konvoyunun kendilerine yol vermesini bekledi.
Sağlık çalışanları çektikleri videoyu, "Acil vakaya giderken 10 dakikadır düğün konvoyunun yol vermesini bekliyoruz. Sonra 'ambulans neden geç kaldı?' deniliyor. Yazık..." notuyla sosyal medyada paylaştı.
O anlar ise ambulansın içinde bulunan bir başka sağlık çalışanı tarafından telefon kamerası ile görüntülendi.
Bakan Koca: "Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı"
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vakaya giden bir ambulans içerisinden çekilen görüntüleri paylaşarak şu notu düştü:
"Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı!"Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız