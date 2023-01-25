TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2023 14:38, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 14:39
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bilgiç, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, gündem dışı konuşmasında, Çorum'a yapılan yatırımları anlatarak, "Çorum hızlı trene kavuşuyor." dedi.
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, ayrımsız, "fakat"sız taşerona kadro verilmesini, EYT düzenlemesinde "staj mağdurlarının mağduriyetinin" giderilmesini istedi.
HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Van'da istihdam oranlarının çok düşük olduğunu, ilde 300 bine yakın işsiz bulunduğunu savundu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız