Fırtınada caminin minaresi devrildi, imam yaralandı
Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle cami minaresinin yıkılması sonucu imam yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2023 21:57, Son Güncelleme : 10 Nisan 2023 21:58
İlçeye bağlı Göllü köyünde akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Göllü Camisi'nin minaresi fırtına yüzünden bahçeye devrildi. O sırada cami avlusunda olan imam Özcan Deniz, hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fırtınanın şiddetiyle köyde 5 evin çatısı da hasar gördü.