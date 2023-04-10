Fırtınada caminin minaresi devrildi, imam yaralandı

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Göllü Camisi'nin minaresi fırtına yüzünden bahçeye devrildi. O sırada cami avlusunda olan imam Özcan Deniz, hafif şekilde yaralandı.

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