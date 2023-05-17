Dolar günü 19,76 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 19,76 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 17:22, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,7150
|19,7160
|19,7600
|19,7610
|Avro
|21,4190
|21,4200
|21,3750
|21,3760
|Sterlin
|25,3310
|25,4580
|25,1930
|25,3200
|İsviçre Frangı
|22,6300
|22,7440
|22,4410
|22,5540
|ANKARA
|ABD Doları
|19,6850
|19,7650
|19,7300
|19,8100
|Avro
|21,3790
|21,4590
|21,3350
|21,4150
|Sterlin
|25,2710
|25,4810
|25,1330
|25,3430