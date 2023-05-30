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Borsa günün ilk yarısında yüzde 3,27 değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,27 değer kazanarak 4.924,61 puana yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 13:15, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 13:19
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Borsa günün ilk yarısında yüzde 3,27 değer kazandı

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 156,05 puan artarak 4.924,61'e çıktı. Toplam işlem hacmi 50,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,86 ve holding endeksi yüzde 4,21 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin belirsizliklerin risk iştahını törpülemeyi sürdürdüğünü, Borsa İstanbul'un bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif seyrettiğini ifade etti.

Borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu ihtimalin piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini kaydetti.

Öte yandan, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yurt içinde ise yeni ekonomi yönetimine ilişkin ipuçları yakından takip ediliyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 puanın direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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