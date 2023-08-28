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Muhasebe görevlisi Nur Hayat'ı ihmaller ölüme götürmüş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hidrojen gazı üretim ve dolum tesisindeki patlamada yaşamını yitiren, muhasebe görevlisi Nur Hayat Karataş'ın, patlamanın yaşandığı gün resmi tatil olmasına rağmen acil yetiştirilmesi gereken işler olduğu gerekçesiyle iş yerine çağrıldığını öne sürüldü. Genç kadının, patlamanın yaşandığı gün, görev alanı dışında çalıştırıldığını söyleyen avukat Didem Alaca, "25 yaşında yeni evlenmiş bir insan trajik bir şekilde hayata gözlerini yumdu. İhmali olan herkesin peşinde olacağız." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 19:34, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 19:36
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Muhasebe görevlisi Nur Hayat'ı ihmaller ölüme götürmüş

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki hidrojen gazı üretim ve dolum tesisinde 16 Temmuz saat 09.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamada, dolum yapan 2 işçi yaralandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nur Hayat Karataş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Vücudunda 3'üncü derece yanık oluştuğu tespit edilen yaralılardan Tuncay Ünal'ın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede patlamanın dolum sırasında gaz kaçağından kaynaklandığı belirlendi.

BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Ali Babur ile oğlu Akın Babur, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba-oğul, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

Patlamada yaşamını yitiren 25 yaşındaki Nur Hayat Karataş'ın avukatı Didem Alaca, olayla ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Karataş'ın izin gününde, işlerin yetişmesi için işe çağrıldığını söyleyen avukat Alaca, "Nur Hayat'ın iş yerinde normalde yapması gereken görevi, tüpleri barkodlamak. Barkodlama işlerini tüp dolum yerinde yapmaması lazım. Yetişmesi gerektiği, acelesi olduğu için orada yapmak mecburiyetinde kalıyor." dedi.

Genç kadının görev alanı dışında çalışmaya zorlandığını söyleyen Karataş, iş sağlığı uzmanınca hazırlanan bilirkişi raporunda firma sahipleri ve dolum yapan kişinin ihmalinin olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"1 ölü ve 1 yaralamalı olayda 2 kişi asli kusurlu oldukları için tutuklandılar. Bilirkişi raporu, iş güvenli uzmanı tarafından hazırlandı. Bu raporda firmanın asli kusurlu olduğu belirtilmiş. Heyet halinde alınacak rapora ayrı bir irdeleme gerekiyor. 25 yaşında yeni evlenmiş bir insan trajik bir şekilde hayata gözlerini yumdu. İhmali olan herkesin peşinde olacağız. Nur Hayat'ın ailesi zor durumda. Savcılık gerekli çalışmaları yapıyor. Yeni talep edilen bilirkişi raporunu da inceleyeceğiz. İfadesinin alınmasının istediğimiz başka kişiler var."

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