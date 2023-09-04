Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak?

Ankara semalarında uçuş yapan F-4 savaş uçağının bir parçası, bilinmeyen bir sebeple şehrin merkezi noktalarından birindeki otoparka düştü.

Milli Savunma Bakanlığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır" sözlerine yer verildi.

Birkaç aracın ağır hasar aldığı bu ilginç kazanın ardından akıllara şu soru geldi:

Üzerine uçak parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak?

TRT Haber, bu soruyu ilk olarak Türkiye Sigorta Birliği'ne sordu. TSB'ye göre kazadan zarar alan araçların kaskosu varsa söz konusu zarar kasko tarafından karşılanacak. Eğer kasko yoksa zarar, ilgili kamu kuruluşu tarafından karşılanacak.

Aynı soru iki farklı sigorta acentesine de yöneltildi. Onlar da kazadaki taraflar net şekilde belli olduğu için kasko şirketlerinin zararı karşılayacağı görüşünde. Ancak zarar gören araç sahipleri süreçte sorun yaşamamak adına ilgili tüm tutanak ve resmi belgeleri muhafaza etmeli.